El “Tony” Pacheco, el último ídolo de la tribuna aurinegra, se refirió a su vinculación afectiva con Peñarol, aclaró que ni está en el club ni habla con nadie, dio su punto de vista sobre el alejamiento de Juan Pedro Damiani, se refirió a lo que significa un año electoral para la interna del club, y habló además de otros varios temas relacionados con el club de sus amores.

Antonio Pacheco, que sigue siendo un símbolo e ídolo para los hinchas aurinegros, conversó de estos temas de una entrevista con el programa Último al arco de Sport 890.

La realidad deportiva

“Estando en Peñarol sabés que contratan jugadores. Tenés que saber jugar con la presión porque estás obligado a ganar. Eso conlleva a un montón de cosas en el día a día que tienen que venir con el jugador o sino adaptarse. Con nombres no se gana, se gana con fútbol. Se gana con mejores partidos que los demás y haciendo las cosas mejor que los otros. A Peñarol lo veo todos los partidos. No he ido mucho a la cancha porque me pongo nervioso. Cuando voy a la cancha no es fácil estar ahí y saber que no podés estar adentro”.

Las elecciones

“Cualquier cosa que diga puede influir en algo. Jugué 16 años en la Primera de Peñarol y te podés imaginar que los actos electorales los conocía de memoria. Hoy los conozco un poco más, pero después depende de cada uno como la va llevando, pero el jugador se tiene que preocupar por jugar. No me llama nadie con respecto a las elecciones. Yo no soy de política. No estoy muy empapado. Uno puede tener más experiencia en relación a lo vivido y lo aprendido. Yo me dediqué siempre a jugar al fútbol en beneficio de Peñarol. Hoy en día estoy alejado de Peñarol. Mi vida ha tenido que ver con el club, soy socio del club desde los cinco años, pero lo que me acerca a Peñarol es el hincha y el sentimiento”.

Un regreso al club

“Hay gente que está trabajando y uno sería irrespetuoso de meterse en un lugar donde alguien está trabajando. Yo tengo mi concepto mis pensamientos. Los que me conocen del club saben lo que pienso. Yo no estoy dentro de Peñarol y no hablo con mucha gente. Con Juan Pedro (Damiani) hace mucho que no hablo. Pero cuando lo hacía, siempre visualizaba que no se iba a presentar a las elecciones siguientes. Peñarol es muy grande y tiene un desgaste para el presidente que por ahí no lo tienen otros equipos. No es fácil estar en el lugar que está él”.

Su presente

Antonio Pacheco está trabajando en el Club Náutico junto a Andrés Fleurquin y Álvaro Recoba en el programa “Formando Campeones”. El jugador contó en la entrevista que podría regresar a las canchas pero de fútbol 7. “Hace dos años que no juego y no me puedo mover. Estamos planificando jugar el IFA 7 (es una Copa del Mundo que se disputará en Guatemala entre el 20 y 27 de octubre y donde se disputan encuentros de siete jugadores) en Guatemala junto a jugadores como: Zalayeta, Recoba, Fleurquin, Petete Correa, Richard Núñez, Darío Rodríguez, Contreras, Cedrés, entre otros”.