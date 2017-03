Sixto Núñez, del equipo San Antonio de Florida, se impuso en la primera etapa de la 46ª edición de Rutas de América. Al ciclista carolino le llevó tres horas, 22 minutos y 27 segundos recorrer los 141 kilómetros que separan Montevideo de Minas.

Wayner Gadea (Nacional de Melo) y Gregory Duarte (Estudiantes El Colla) completaron el podio. Mientras tanto, el primer premio sprinter fue a parar a manos de Matías Presa, al tiempo que el premio cima quedó en poder de Gustavo Aquino.

De modo que Núñez se pondrá la malla de líder para la etapa que tendrá lugar hoy. Será la más extensa de la edición 2017 de la tradicional prueba ciclística, pues los deportistas deberán recorrer 180,1 kilómetros desde Minas hasta San José.

“Un triunfo muy importante”

El nacido en San Carlos dejó explotar su alegría apenas materializada la victoria, que dijo no imaginaba: “Sinceramente no esperaba ganar. Teníamos todo planeado para que a Ignacio (Maldonado) le fuera bien, el es el hombre. La idea era cuidar que no perdiera tiempo. La verdad que fue una sorpresa para mí la victoria, no venía muy bien. Pero faltando 5 kilómetros partí y bueno, hicimos un buen trabajo”.

“La verdad que es muy emocionante ganar y ver a tus padres que te acompañan. Es fuerte”, manifestó, esforzándose por contener la emoción que lo embargaba.

Más adelante, destacó la valía del triunfo, que le proporciona al club San Antonio de Florida una inyección anímica para lo que se viene: “Obviamente que un triunfo es muy importante para el equipo, le suma mucho a la moral y le da una alegría a cada integrante del equipo y también a los dirigentes. Es importante y gratificante”.

El esfuerzo paga

Sixto Núñez dedicó un tramo de su declaración a enaltecer el trabajo realizado por todos los integrantes del club. “El equipo trabaja demasiado, en silencio y con mucho esfuerzo. Sabemos que en Uruguay no es nada fácil para nuestro ciclismo recibir patrocinadores, y ellos la verdad que semana a semana la lucharon con mucho sacrificio. Así que es muy lindo poder pagarles de alguna manera lo mucho que hacen por nosotros y por el club”, manifestó.

Finalizó con agradecimientos. “Creo que la gente de Florida está muy contenta por este triunfo, al igual que los compañeros. Le agradezco a toda la gente de Florida, a los dirigentes, a la gente de San Carlos, que se que están muy contentos”, dijo.

¿Cuáles son las próximas etapas?

– Hoy: Minas – San José (180,1 km)

– Jueves: San José – Colonia (137,10 km) y Contrarreloj (19 km)

– Viernes: Juan Lacaze – Flores (179,4 km)

– Sábado: Trinidad – Durazno – Paso de los Toros – Durazno (174,3 km)

– Domingo: Sarandí Grande – Montevideo (151,1 km)