El presidente de la República Tabaré Vázquez El presidente Tabaré Vázquez sostuvo que todas las cajas paraestatales fueron reformadas y que el trabajo en el Servicio de Retiro de las Fuerzas Armadas va en la misma dirección, con un sentido de equidad para todas ellas, que permitan su sostenibilidad en el tiempo. “No es ningún tipo de discriminación, es tratar de ver el problema en su globalidad”, dijo el presidente en conferencia de prensa en México.

El presidente Tabaré Vázquez manifestó que las cajas paraestatales fueron reformadas, la única que resta transformar en la misma dirección es la caja militar, “así que no es ningún tipo de discriminación, es tratar de ver el problema en su globalidad, y tiene que estar incluidos todos los servicios de retiro, jubilaciones y pensiones”, estableció el presidente Vázquez en diálogo con los medios de comunicación en México, donde encabezó una gira oficial.

Aseveró que la reforma de la caja militar “no está en contra de nada” sino que “es tomar determinadas medidas que hagan sostenible en el tiempo la existencia de estos beneficios sociales”. Para el presidente, “de nada valdría que no encaráramos estas reformas, todas ellas, dejáramos transcurrir el tiempo y dentro de 15 años todos los uruguayos nos tuviéramos que lamentar por la ruptura del sistema de seguridad social en el Uruguay”.

“Para evitar males mayores es que se toman estas medidas, en ese sentido creo que tenemos que interpretarlo. Es con espíritu positivo que se hace. La podemos dejar correr pero esto va a inevitablemente la quiebra y nosotros no queremos que quiebre nuestro sistema de seguridad por la importante función que cumple”, dijo.

El ministro Astori recordó que Economía y Finanzas participó en varias reformas, por ejemplo las cajas policial y bancaria. En esa línea se impulsa la reforma del Servicio de Retiro de las Fuerzas Armadas “no solo para seguir mejorando todo el sistema de seguridad social para corregir inequidades que se enmiendan a través de algunos cambios en el funcionamiento”, dijo.

“Impostergable” renovación

Las manifestaciones del presidente ocurren un día después de que el Comandante en Jefe de la Armada almirante Leonardo Alonso emitiera algunas consideraciones acerca de la proyectada reforma de la Caja Militar y se refiriera, en particular, a la necesidad de que la misma tome en cuenta la “especifididad” de la profesión. Al hacer uso de la palabra en el acto por el Día de la Armada Nacional, manifestó la importancia de mantener una discusión abierta sobre la reforma del sistema de jubilaciones y previsiones militares que aun, dijo, no tiene una definición.

Por otra parte, señaló que es “imprescindible e impostergable” la renovación de la “disminuida y envejecida flota naval y aeronaval”, ya que el futuro del planeta “está esencialmente ligado al agua”, por lo que es necesario “una Marina bien equipada, moderna, profesional” y “bien remunerada”.Alonso recordó que “hace ya un buen tiempo que estamos trabajando, con el propósito de que los cambios en áreas muy importantes y sensibles para nuestra profesión y que aún no han tenido definición, tengan en cuenta muy especialmente, la especificidad de nuestra profesión, la dedicación, el compromiso y sacrificio que la misma implica.

Me refiero a los Proyectos de ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la reforma del Sistema de Retiros y Pensiones Militares”. Agregó que “siempre he sido frontal y leal con nuestro personal porque creo que esa es la única manera de actuar y relacionarse y esta ocasión no será la excepción.

En ese sentido, hoy quiero decirles que hemos hecho el máximo esfuerzo y lo continuaremos haciendo, explicando lo importante y especifico de nuestro trabajo para el país, en el presente y más aún para el futuro, por lo cual consideramos que es esencial el cuidado especial que debe tener el tratamiento y análisis de los medios que requiere la Armadapara cumplir cabalmente con la Misión”.

“Nuestro principal capital es el personal y también sus familias, y es por ellos que continuaremos trabajando tras el objetivo de lograr los medios necesarios y el justo reconocimiento a la profesión y al abnegado esfuerzo que realizan para llevarlo a cabo”, dijo.