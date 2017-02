Óscar Washington Tabárez dedicó la jornada del lunes para atender a los medios radiales, y en sus declaraciones se refirió a dos temas importantes en los que sentó su posición: el conflicto en la Mutual y el “Caso Amaral”.

El maestro se puso del lado de los futbolistas que se oponen a la conducción de la actual directiva y opinó que “La Mutual no es la directiva que tiene ahora, es todos los futbolistas que están afiliados y tienen que estar del mismo lado”.

Sobre la situación de Amaral, su opinión es contraria a lo que se ha decidido, de llevarlo a entrenar en solitario a Maldonado.

¿Influye en el rendimiento de los jugadores esta pelea que están librando contra la Mutual, originada por los derechos de imagen?

No, yo no lo creo para nada. No por este problema sino por otros que se han presentado jamás los sacaron de foco. Lo que pasa que hay que vivir los tiempos en que están. En un tiempo los principales ingresos de los clubes eran la recaudación de los partidos, la venta de abonos, y las transferencias de los futbolistas. Eso ya no es el principal ingreso, eso es de otros tiempos, ahora son los derechos televisivos y el merchandising, eso pasa en todo el mundo.

¿Y a qué se apunta todo esto? A que los medios futbolísticos profesionales se acerquen lo más posible a un profesionalismo digno, que supone a una gran atención a los futbolistas, en cuanto a su remuneración, en cuanto a los lugares donde desarrollan su actividad ya sea en entrenamientos o competencias, y eso se tiene que contemplar en los contratos por la venta de los derechos televisivos.

No es cuestión solamente de venderlos y ya está y desatender todas estas cosas que estoy diciendo. El aporte de ese empresariado no tiene que ser un mecenazgo, tiene que ser una obligación contractual y quizás no es culpa de ese empresariado si no se lo exigen, pero esto es así.

La situación de Amaral

Esto empezó hace como cuatro años, no creemos que los problemas de Amaral desde el punto de vista físico empiecen ahora por una decisión de Nacional. Tenemos claro que es un jugador de élite y aparte de las condiciones técnicas, que en el caso de él son excepcionales, están la fuerza mental y lo físico.

Hubo algunos problemas en ese sentido vinculados a su peso corporal. Se hicieron tareas conjuntas con Nacional. Recuerdo un pedido que luego de los entrenamientos se quedaba una hora a hacer tareas lentas cuando Taramasco estaba en su primera etapa con los juveniles de Nacional y lo hablamos profundamente. Desde el punto de vista estadístico los cinco goles en un Sudamericano es indiscutible, capitán del equipo, pero se notó la falta de continuidad en las acciones.

Si repasa los videos de los partidos pierde una pelota y no corría a un rival o lo corría y no lograba éxito, no porque no quisiera, sino porque no podía. Y ahora se generó esto por la forma en que se quiere solucionar una solución casi mágica por el poco tiempo que hay y el fútbol es una actividad compleja y complicada. Un futbolista tiene que estar en condiciones. Se le hacen estudios y eso podría ayudar.

Pero ahora hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Yo lo veo parecido a como lo dijo el cuerpo técnico de la sub 20, ahí van a ver como está, cuando entre a la cancha a jugar. Usted no me lo pregunta pero yo no se qué va a hacer Olivera allá (a Maldonado, con Amaral). Eso lo entiendo menos.

Lo único que se me ocurre es para que no se sienta solo Amaral, para acompañarlo. Tiene que jugar al fútbol, agarrar la pelota, y no lo puede hacer si está trabajando aisladamente.