Compartir Tweet



WhatsApp





“Queda terminante que este proyecto de ley del Poder Ejecutivo no va a contener ningún tipo de impuesto. Incluso específicamente se lo pregunté a Tabaré y fuimos categóricos en que esto es una Ley que no intenta recaudar. Por tanto, no va a haber ningún tipo de impuesto al que venda estas sustancias”, declaró el diputado Luis Gallo a LA REPÚBLICA, desestimando la veracidad de afirmaciones en algunos medios de prensa, que se referían a un posible nuevo impuesto, creado por la Ley.

Por otro lado, es importante recordar que el proyecto de ley referido por el legislador fue anunciado este mes por el presidente Tabaré Vázquez, y que su principal objetivo, en palabras del mandatario, es regular el consumo problemático de alcohol. Con el objetivo de realizar grandes consensos políticos, el Presidente convocó a los diputados Luis Gallo (Frente Amplio), Susana Montaner (Partido Colorado) y a la senadora blanca Verónica Alonso.

“Hemos trabajado este año y medio en distintos aspectos vinculados al alcohol entre los que tuvo el abordaje de una Ley integral sobre dicha sustancia. En ese sentido, los que estamos en la Comisión nos comprometimos a buscar una redacción que contemplara los acuerdos que habíamos alcanzado entre todos los actores políticos”, afirmó Gallo.

Agregó que lo más importante es remarcar la idea de que no es una Ley seca, no prohíbe la venta de alcohol, sino que es una iniciativa que pretende generar conciencia en la población.

Uno de los acuerdos políticos que remarcó el diputado está el referido al organismo estatal que se encargará de regular este tema: la Junta Nacional de Drogas. “Ella va a ser el órgano que va a dictar y coordinar las políticas de prevención y control del alcohol. También agregamos un artículo que tiene que ver con el control parlamentario: el nexo entre la Junta Nacional de Drogas y el Parlamento va a ser el Ministerio de Salud Pública”.

Asimismo, Gallo explicó que la Junta Nacional de Drogas será la encargada de otorgar permisos a los vendedores y que dichas autorizaciones serán gratuitas. “Acá no se está hablando de impuestos ni de permisos pagos. Impuestos no va a haber, es lo primero que digo. No se le va a cobrar a nadie. Eso queda claro”.

Por otro lado, el diputado afirmó que en el proyecto se estipula regular los horarios de venta al público: no se podrá comprar alcohol desde las 22 a las 8 de la mañana. Además, dijo que se va a crear una mesa reguladora y coordinadora, que será presidida por la Junta Nacional de Drogas, y estará integrada por los ministerios del Interior, de Salud Pública y de Trabajo. Además, participarán en ella el INAU, BPS, DGI y el Congreso de Intendentes.

“Todos estos organismos intercambiarán información a los efectos de controlar muy de cerca el tema del alcohol. Y habrá fuertes sanciones ante el incumplimiento de las normas, limitando el horario de venta al público y aplicando las normas pactadas con la Cámara sobre la prohibición de publicidad en los espectáculos deportivos y en los horarios de protección al menor en la televisión”.