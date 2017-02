El presidente de Francia, François Hollande, reprochó ayer a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no desprecie a París, tras sus declaraciones sobre la pérdida de atractivo de la capital francesa a causa de los atentados yihadistas.

“Nunca es bueno mostrar el más mínimo desprecio con un país amigo”, aseguró Hollande, durante la apertura del Salón de la Agricultura de París, cuando le preguntaron por las palabras lanzadas este viernes por Trump contra la capital francesa. “El terrorismo existe y hay que combatirlo juntos”, dijo antes de avisar de que “no es bueno mostrar el más mínimo gesto de desafío hacia un país aliado”.

En un mitín, el presidente de Estados Unidos citó a un amigo que le había dicho que “París ya no es París”, en referencia a la pérdida de atractivo de la capital francesa tras los atentados sufridos en los últimos años.

“Tengo un amigo, muy importante, al que le gusta París. Iba todos los veranos ahí y me ha dicho que ya no va”, señaló el mandatario.

De esa forma, Trump pretendía justificar su política migratoria destinada, según él, a evitar la entrada de yihadistas en Estados Unidos.

Hollande aseguró que él podía criticar también los atentados sufridos en Estados Unidos por ciudadanos locales.

