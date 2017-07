Compartir Tweet



“Creo que la victoria hay que llamarla por su nombre. Fue un logro muy importante, sobre todo, para el Pit-Cnt porque fue el que encabezó todas las propuestas y manifestaciones. Sin embargo, no queremos atribuir solamente a la central sindical este hecho porque otros sectores de la sociedad también estuvieron presentes” declaró Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS, a REPÚBLICA Radio por lacatorce10.

Dichas palabras fueron esgrimidas en referencia al proyecto de ley sobre el tema cincuentones que el Poder Ejecutivo lanzó hace dos días atrás. Es importante recordar que dichos trabajadores, los cuales se acercan a la edad de jubilarse, fueron obligados a aportar su dinero a las AFAP. En el momento de averiguar el monto con que se iban a retirar del mercado laboral, muchos de ellos se encontraron con que el sistema privado no los beneficiaba y es por esta razón que algunos quieren regresar al BPS.

“Quiero aclarar que este proyecto no obligará a las personas a afiliarse al BPS. No queremos una desafiliación compulsiva. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hicieron en el año 96, que obligaron a la gente a entrar a las AFAP. Lo que queremos es producir la mayor garantía posible a todos los ciudadanos porque este sistema tiene mucha incertidumbre, es decir, no tiene una prestación definida. Cada paso tiene un resultado distinto por lo que se van a realizar los asesoramientos necesarios para que el trabajador pueda decidir si volver al BPS o quedarse en el sistema privado”.