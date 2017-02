Por: Marcelo Bustamante

Las distintas agrupaciones del Frente Amplio se posicionan respecto a la discusión por la elaboración de la Rendición de Cuentas. La lista 711 es partidaria, al igual que el MPP de restablecer el IVA a los juegos de azar para obtener mayores ingresos.

El senador Marcos Otheguy afirmó que el Partido Nacional está de campaña y no votará la Rendición de Cuentas. Aseguró que actualmente el expresidente Mujica es el dirigente con mayor popularidad para ser candidato a la Presidencia y que no hay que descartarlo.

Dio un mensaje al FA de no entrar en internalismo ni en campañas en contra de figuras que se proyecten para ser candidatos. “Que no pasé lo de Raúl, que hicieron una campaña en la interna, porque se proyectaba como candidato”, aseguró.

¿La lista 711 tiene definida propuestas concretas para presentar en la próxima Rendición de Cuentas, siguiendo el cumplimiento de programas?

Aún no tenemos una posición porque no recibimos ningún informe del Ministerio de Economía y Finanzas para saber qué espacio fiscal tendremos en el próximo año. En la medida que no tengamos claro de cuánta plata estamos hablando, lo único que podemos hablar es de las prioridades, vinculadas principalmente con la educación.

¿Hablar de educación es muy genérico, a qué aspecto hace referencia?

No, hablo de la educación en general, que es la prioridad para el FA. Tenemos que ver de cuánto se habla, de qué espacio fiscal tengamos para reforzar las distintas políticas.

Hay dos bibliotecas sobre el contenido de la Rendición de Cuentas; una que refiere a no aumentar el gasto y redistribuir lo existente y otro a incrementar los ingresos para aumentar el espacio fiscal. ¿Con cual de las dos está de acuerdo?

Son cosas distintas. Nadie está planteando una Rendición de Cuentas gasto cero. Estamos planteando que habrá un monto equis para sumar; ese es el monto que se debe tener claro cuál es y a partir de allí, determinar dónde poner la ficha. Está claro que no vamos a tener un espacio fiscal maravilloso.

¿Cuándo desde la oposición se afirma que mayores gastos no va a votar para la Rendición de Cuentas, el FA como maneja la obtención del voto 50 en Diputados?

La oposición no es homogénea. El Partido Nacional no votará, ponga lo que pongas en la Rendición de Cuentas, porque está en campaña electoral y está en una posición de que todo lo que venga del gobierno, le buscará la vuelta para cuestionarlo.

¿Entonces, cómo se interpreta que hay legisladores del P.N. que aseguran que sino se aplican nuevos impuestos y sé es responsable, podrían ver la posibilidad de acompañar?

Lo hacen para la tribuna. Ya hay una posición tomada de antemano de poner palos en la rueda a cualquier cosa que venga del gobierno. Un hecho claro fue la votación en el Senado de la ley que procuraba llegar a un acuerdo con los jueces y fiscales por los incrementos salariales. Votaron todos los partidos menos el Partido Nacional. Es bastante claro que hay un funcionamiento distinto de la oposición y no es homogéneo. En el resto de la oposición hay cierto margen para colaborar en aprobar la Rendición de Cuentas.

¿No tiene cierta lógica que el P.N. se ponga en esa posición, cuando es el partido con posibilidades de disputarle el gobierno en el 2019?

Pero estamos hablando de una Rendición de Cuentas que está pensada para mejorar áreas estratégicas de mejora del Estado, y estratégicas para la sociedad que tengan un impacto en sectores vulnerables, no parece razonable que se comporte así. Hacer política a cualquier costo, no. Espero que no haya comportamiento homogéneo en los partidos de la oposición. Del espacio fiscal que tengamos vamos a tener que afinar bien la puntería para aprovechar esos recursos.

¿El FA debe insistir en proponer medidas para aumentar los ingresos al Estado?

Eso hay que verlo, porque hay medidas de recaudación que son difícil de cuantificar. Si le coloco IVA a los juegos de azar y sé cuando recaudo; ahora, aumento el impuesto al Patrimonio y no sé cuanto obtengo, porque es difícil su recaudación.

¿Entonces la 711 está de acuerdo con reinstaurar el IVA a los juegos de azar?

Sí estamos de acuerdo, y lo vamos a plantear en la Comisiónde Programa del FA, el ámbito donde se discutirá la Rendiciónde Cuentas y eventuales modificaciones tributarias. Está claro que no hablamos de más impuestos a los sectores medios y los trabajadores. Se habla eventualmente de la renta al capital y el impuesto a la herencia, donde actualmente se recauda muy poco.

En un reciente documento del Partido Socialista se maneja la posibilidad de afectar la devolución del Fonasa. Hace un tiempo que planteó este tema pero no fue avalado por la 711.

Fue algo que planteé y fue personal y no decisión del sector. Eso en algún momento hay que plantearlo. Tenemos un déficit en el Fonasa y estamos haciendo una devolución de un montón de plata todos los años.

“No caer en internismos ni desprestigiar compañeros”

Dijo a Montevideo Portal que el senador José Mujica es el dirigente con mayor posibilidad de ser candidato a la Presidencia actualmente. ¿Por qué sostiene eso?

Lo primero es establecer las reglas de juego y que todos los compañeros y compañeras que tengan aspiración a ser candidatos en el FA lo puedan hacer. Hay que abrir la cancha. Eso es por lo que pasó con Raúl (Sendic). No caer en los internismos, porque más allá de la campaña de la derecha, hubo también una campaña en el FA contra Raúl, porque se proyectaba como un candidato muy firme. Eso perjudica a todo el FA.

Cuando usted dice, “lo que pasó con Raúl”, ¿a qué hace referencia concretamente?

A la campaña en su contra que se desplegó desde la izquierda. Si a cada compañero que asoma la cabeza, y no pertenece a nuestro espacio político, lo salimos a matar, nos estamos matando a nosotros mismos. Tener la regla clara de no caer en los internismos ni desprestigiar a compañeros que tengan aspiraciones a ser candidatos.

¿Sobre el caso concreto de Mujica, entiende que puede ser candidato a la Presidencia?

Lo que dije es que uno de los líderes más populares del país, en condiciones eventualmente de ser candidato, es precisamente Mujica y que por lo tanto no se lo puede descartar. Eso no quiere decir que el expresidente tenga que ser el candidato o sea el mejor candidato. Acá el principal objetivo es que el FA no pierda la elección en el 2019 para que no haya un retroceso dramático de las políticas desplegadas en los últimos años.

“Raúl esa carrera no la corre”

¿Ya está definido que el vicepresidente Sendic no intentará ser candidato por el FA?

Ya lo manifestamos que Raúl esa carrera no la corre. No se ve compitiendo en una interna y sus prioridades son fundamentalmente dos: el rol como vicepresidente de la República, acompañando a Tabaré, y encabezando la lista al Senado de la 711. Raúl va a tener un rol activo en los próximos meses recorriendo el país.

Igualmente, en los últimos tiempos no ha tenido una alta exposición pública en los medios de comunicación.

Cada vez que lo van a entrevistar a él era para preguntarle por el título o Ancap. En esa lógica, no.

¿Para Sendic, quizá lo mejor sea que el proceso judicial por Ancap se expida lo antes posible?

Eso va a ser muy importante. Él va a recorrer el país en su rol de vicepresidente de la República, para dar cuenta de lo que el gobierno viene haciendo.