El mítico e histórico dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read cumple en pocas semanas 40 años como funcionario de las Fabricas Nacionales de Cervezas (FNC) y 51 de trabajo registrados en el BPS.

Desde que está a la cabeza de las negociaciones, el sindicato ha logrado importantes avances para los trabajadores del sector de todo el país, no sólo a nivel económico, con un crecimiento real de los salarios en los últimos años de más del 10%, lo cual seguirá sucediéndose hasta por lo menos 2018, sino también en las condiciones de trabajo, no sólo para los obreros sino también para sus familias.

En este contexto, una idea que fue creciendo en los últimos años, y que tras el convenio logrado en los Consejos de Salarios de 2015 logró el apoyo económico necesario para que se concretara, con los aportes patronales de $60 millones, que los centros educativos de la FOEB, lo que significa “volcar a la sociedad parte de lo que ellas nos dio”, aseveró el dirigente sindical a LA REPÚBLICA.

¿Para qué se destinas esos fondos?

Una parte de eso es para la reforma edilicia de nuestra sede sindical, donde funcionará el 1º, que ya terminamos, y es orgullo, y en el Club Cervecerías, donde se va a instalar el segundo centro educativo. Estamos terminando y coordinando si el Presidente de la República nos puede acompañar, al igual que los representantes legislativos de todos los partidos, que asumieron como propios este proyecto.

Seguramente el 1º de abril se instalen en un 100% en Montevideo, Minas y Pan de Azúcar, y hay un quinto pendiente, debido a una reforma edilicia, en Salto.

Esto apunta a que va a seguir derramándose este proyecto.

En el convenio que firmemos en 2018 estará entre los primeros puntos abrir más centros.

¿Qué tienen de especial estos centros?

No compiten con ningún centro, no es contra, es un apoyo y aporte al sistema actual.

Aportan, con una visión integradora, pero también de trabajo en equipo, a brindarle al niño que está fuera del aula, en escuela de un turno solo, la posibilidad de estar 4, 5 horas continentado, recibiendo Matemáticas, Lengua, Inglés, Robótica, trabajo en huerta, ajedrez, valores como el trabajo y el estudio, visitarán fábricas y tendrán charlas sobre el consumo problemático de alcohol, porque es la edad en que ingresan a la ingesta alcohólica.

En un clima en la que el chiquilín se sienta cómodo, parte, distendido, que sea distinto del que provine en la mañana en la escuela. Que no se aburra, donde los padres tienen que integrarse en el proyecto, a pesar de que será gratuito. Tienen que ser participes, aunque sea un par de veces por mes. Conversar, tener devolución de lo que está haciendo el chiquilín, su comportamiento, actitud, y para eso hay asistentes sociales ayudando.

¿Y hay varios aportes?

Si, tenemos el aporte de Juan pedro Mir, con una visión futura. Además tenemos el apoyo y beneplácito de autoridades nacionales de la educación.

Es un proyecto donde la gran pelea es sacar los gurises de la calle. Van de mañana a la escuela y que hacen de tarde cuando todo el entorno familiar trabaja. El gurí anda en banda, sino hay un sostén económico que genere que lo puedan mandar a un club u otra institución.

La calle hoy no educa, la calle jode y hay muchas cosas, vicios, de todo malo. Hay que tenerlos contenidos y darles valores.

¿Y hay controles?

Lo financiamos con el convenio colectivo y los dineros se auditan en forma bipartita, entre el Centro de Fabricantes Sin Alcohol y Cervezas y de la FOEB.

Estamos armando el censo de gurises de 4º, 5º y 6º de escuela, los que, en principio, apoyaremos. Vamos a arrancar sobre seguro y después vamos viendo.

Queremos que sepan trabajar y trabajar en equipo, que sean felices y que sean cabezas pensantes, y elaboren alternativas validas.

¿A cuántos gurises beneficiará?

Tenemos un piso que pueden ser 100 y hasta unos 300. Vamos a ir administrando de acuerdo a como vaya caminando, e iremos ajustando.

No vamos a salvar la educación del país, solamente vamos a hacer un aporte. Será un granito de arena, una señal, una referencia.

Ojalá sea imitable, mejorable y otros apliquen este modelo. Ojalá el movimiento sindical asuma este proyecto.

Reconozcamos que hay un problema grave en la enseñanza y educación de este país, pero no queremos sustituir nada, sino complementarlo.

Ojalá hubiera 10, 15 sindicatos que desarrollen esta idea. Tendríamos 4000, 5000 gurises que estarían mejor.

Se me ha dicho, esto no resuelve el problema y siempre respondo con un dicho que me dijo el diputado Radío del Partido Independiente. Dos personas vienen caminando por una playa extensa, y una veía como el otro se agachaba y tirada algo hacia el agua. Cuando se acerca, de la tormenta de la noche anterior, habían quedado en la arena miles de estrellas de mar y él recogía una y la tiraba.

El otro le dice que esta playa tiene 15 kilómetros, hay miles, y el otro le dijo, si, pero esta se salvó.

Si logramos continentar 100, 200, 300 chiquilines es nuestra ayuda. No son los 300.000 que tiene el país, pero eso tiene un lugar donde poder desarrollarse. Ojalá se multiplicaran por 100 estos proyectos.

¿Han tenido consultas de otros sindicatos para implementar esta idea?

No, si de referentes sindicales. Orgánicamente ninguno. Esperemos que vengan y nos consulten y estamos a las órdenes. Y también queremos opiniones. Bienvenidas sean. El gran titulo nuestro es la FOEB no compite con ningún sistema educativo, compite contra el ocio en la calle. Queremos que los botijas salgan de la calle.

Esto se lo he planteado a Tabaré Vázquez cuando estaba con las autoridades de la enseñanza, y de otras áreas. Le dije que estaba en esto, y me dijo dale para adelante.

Es más hemos hecho el lanzamiento de este proyecto, y de otros, con la gente de la Enseñanza. Llamamos a los representantes de los partidos con representación parlamentaria en el Senado. Marcos Otheguy, Larrañaga y Lacalle Pou, Bordaberry, Mieres y los cinco hablaron en este evento, apoyando, dándole para adelante, lo cual es un hecho inédito, que todas las bancadas con representación parlamentaria haya hecho eco positivamente de un proyecto que salga de un sindicato.

Eso no es sólo elogioso al gremio, ayuda a seguir para adelante.

Eso nos da un espaldarazo horizontal y plural, y esa es una característica de nuestro sindicato, independencia político-partidaria.

Hace 15 meses dejaste el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. ¿Considerás hoy que fue una buena decisión?

No es una central el PIT-CNT, es una convención o un plenario. No está en el estatuto lo de ser central.

Mi discusión con los compañeros fue que lo quieren convertir en una central. Estoy en las antípodas de eso. Creo en la horizontalidad, en la pluralidad y no en el centralismo.

Nací PIT, me hice PIT-CNT de grande y voy a morir PIT-CNT. Este gremio de la bebida es PIT-CNT. La defensa de los trabajadores, la unidad del movimiento sindical, los derechos postergados en decenas de años, que se convierten luego en conquistas, tienen que estar respaldados con obligaciones.

Nunca concebí el divorcio obligaciones-derechos. Conocí obligaciones durante la dictadura, durante la década del 90’. Ahora conozco derechos, y creo que hace falta integrar las obligaciones.

No solamente los hábitos de trabajo que se han perdido en parte, sino en esa cualidad discutir que tenía el movimiento sindical donde la tolerancia y el respeto al que piensa distinto era la bandera de reclute todos los días.

No se puede reclutar desde la soberbia de la mayoría, delegando a la minoría solo la libertad de opinión.

Sigo pensando igual, hice bien en retirarme, me siento representado por mi compañero y actual presidente de la FOEB Fernando Ferreira.

Creo que generó en la opinión pública, primero, que no somos todos iguales, y segundo, que es contado con los dedos de una mano en este país, que hay gente que deja el sillón, que no está atornillado. Para mi era mucho más fácil hacer la plancha y continuar. Nunca lo hice.

Y lo tercero, permitió a la FOEB aportar con una visión crítica, pero constructiva al PIT-CNT.

Hoy estamos en una etapa de transición, en la que no ha cambiado mucho, se sigue con esa matriz semicentralista.

Retirarme de la orgánica consolidó mi presencia como compañero en el PIT-CNT.

Jamás hubo ni habrá un comentario, opinión que no apunte a la unidad, pero concibo una unidad distinta.

En la diversidad, en el respeto, tolerancia a las minorías, respeto a las mayorías. No me obligue a comulgar con un amén con cosas que no pensamos igual.

No estuvimos de acuerdo con el paro parcial para escuchar a Dilma. Estuvo mal. Algunos compañeros salieron a cuestionarme porque decían que hacíamos la apología de la impolítica. Que estábamos despolitizando el movimiento sindical. Como que éramos unos ilusos.

Primero tenemos 40 años en esto, no nacimos ayer. El gremio nuestro quiere un movimiento sindical bien politizado, mucho más que hoy, porque hoy tenemos un movimiento partidizado. Que no se confundan los términos. Se de lo que hablo, otros no. Pero eso no quitó que paráramos y fuéramos con nuestra gente. Pero dijimos, no estamos de acuerdo, pero respetemos.

Parte de su historia

A fines de los 70’, trabajando en el puerto, por concurso, ingresó a la cervecería.

Inmediatamente, con unos compañeros, organizaron la primera comisión de apoyo a familiares de los detenidos, y en el 80’ la comisión del NO.

El sindicato de la bebida tenía una actividad clandestina fuerte y el 7 de febrero del 82’ se efectuó oficialmente la primera asamblea de la FOEB y de ahí hasta ahora, de forma ininterrumpida, son 35 años de actividad.

Se retiró del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT hace 15 meses.

Hace tiempo que viene formando a sus compañeros de gremio para pasar la posta, y la de la FOEB se la pasó a Fernando Ferreira, quien ahora es el presidente.

Sigue siendo presidente del sindicato de Pilsen, pero a mediados de 2017 también pasará la posta en el mismo y se retirará de la práctica activa del sindicalismo, pero no de la actividad, ya que se dedicará a auditar y observar su ‘niño mimado’, el proyecto educativo no formal de la FOEB.

“El dirigente sindical tiene que estar del lado de su gente”

Hay mucha gente que se ha sumado al movimiento sindical y no son sindicalistas. ¿Crees que eso ha generado una gran inexperiencia, que provoca que tomen medidas desmedidas y apresuradas, como ser paros?

Creo que eso tiene una explicación simple. A partir de 2005 hay una sociedad distinta. El primer gobierno de Tabaré Vázquez aprobó leyes que venían postergadas durante 1000 años. Como ser libertades sindicales, derechos, ley de afiliación, de convenios colectivos. La gente perdió los miedos y se afilió a los sindicatos. De 150.000 pasamos a casi 400.000.

En esa misma proporción tuvimos bajas en la dirección sindical, ya que Vázquez se los llevo para sus cuadros, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento. Esto lo veo bien, pero eran compañeros valiosísimos para nosotros. Como no se podía hacer un cuarto intermedio, la vida seguía, se improvisó. La gente fue votando sus delegados, su gente. Se pagó derecho de piso, se cometieron errores.

La experiencia se hizo en el andar. Ya pasaron 12 años, y el dirigente sindical no tiene solo que formarse, sino estar del lado de su gente. Tiene que estar en la fábrica. Esta entrevista se está haciendo en la fábrica, donde estoy. Tiene que conocer su trabajo, el mercado, estudiar Economía, ser honesto, transparente.

Debemos de preocuparnos porque en la opinión pública el movimiento sindical está por debajo, en credibilidad, de la policía, de los políticos, las empresas, la iglesia, los bancos. Porque la gente nos tiene tan mal vistos.

“Soy frenteamplista y me consideró y seguiré siendo de izquierda”

Read, al ser consultado sobre cómo ve la política de nuestro país en general, indicó que “mis comentarios los hago a partir de mi convicción frenteamplista. Creo en el proyecto Frente Amplio. Creo en el fundacional, en la refundación del 84, en el proceso de cambios que se han dado progresivamente. Creo en ese Uruguay donde tiene que haber un cambio en el sistema social.

Donde la sociedad vaya hacia la equidad, la justicia, que prevalezcan los derechos, los más desprotegidos. Esa fórmula que fue tan atractiva para concitar votos y adhesiones del FA en el 84. Creo en ese programa que cautivó a miles y miles de uruguayos. Que logró que elección a elección fuera creciendo y lograra el boom en 2004. Creo en eso.

En un mundo independiente, en el ser pensante, de cabezas abiertas. Creo en la fuerza de izquierda constructora de cambios y en eso voy a seguir creyendo y no me va a bajar nadie de eso”, y remarcó: “Me considero frenteamplista y creo que la sociedad que necesita un viraje a la izquierda para que los cambios sean reales, genuinos y permanentes”.

Al preguntársele si ha pensado en participar más activamente a nivel político-partidario dentro del FA, ya que es más fácil cambiar desde adentro que desde afuera, el sindicalista sostuvo que “me siento frenteamplista. No hablo desde la vereda de enfrente. Puede gustar o no lo que pienso, pero tengo el derecho a seguir siendo frenteamplista.

El FA es la conjunción de un movimiento de independientes y partidos políticos. Coalición y movimiento” y añadió que “me siento identificado con una visión del FA seregnista. También me siento identificado con gran parte de la gestión de Tabaré Vázquez 2005-2010. No reniego, soy crítico de comportamientos y actitudes. Soy independiente. No tengo que estar encasillado en una estructura político-partidaria para dar debate. Reivindico el derecho a la opinión, con respeto y sin agravio. Me consideró y seguiré siendo de izquierda”.

“Hago política sin tener que ocupar cargos”

Acerca de si aceptaría ocupar algún cargo puntualizó que “no creo. Me han propuesto en todas las elecciones y siempre me negué. No veo porque ahora”.

Agregó igualmente que “falta mucho aún. Uno es un ser político. Todos los días la hago. A mi no me tientan los cargos. Pude haber accedido a una banca y lo rechacé porque no me interesaba. No busco un lugar. Si buscaré un espacio donde poder construir política, propuestas.

Tratando tener la altura que heredamos de los líderes del movimiento sindical y del FA, como ser Pepe D’Elía, Crottogini, Seregni, Rodney, Gargano, gente que educaba en la política. Creo en la unidad, en la construcción de las herramientas, y los partidos son una herramienta”.

Para concluir, sobre el cuestionamiento de que su visión podría considerarse como ‘que no se la jugaba’, ya que no se involucraba, Read fue claro al decir que “justamente tengo un matiz con esa visión. Se corre el peligro de volver a meterse en la política a partir de la gestión. Estoy involucrado. Doy mi opinión en mi Twitter personal donde está mi cara, no hay un huevo allí”.