El vicepresidente Raúl Sendic dijo este viernes que el cambio de fiscal en la causa que investiga posibles irregularidades en Ancap “no le cambia nada” y que se mantiene “tranquilo” sobre los resultados que pueda tener la investigación.

“Desde mi punto de vista estoy absolutamente tranquilo con el desarrollo de la tarea de la Justicia”, dijo en declaraciones recogidas por Telenoche.

Sendic aclaró que no tiene “nada que opinar de la fiscal que se fue ni del que llega”.

El vicepresidente manifestó que se trata de “decisiones soberanas” del sistema judicial y auguró que la causa “pueda seguir su curso con total naturalidad”.

Si bien aclaró que no es uno de los citados, Sendic dijo que no le influye comparecer en calidad de indagado y no de testigo, tal como en su momento había solicitado la fiscal. Al respecto, informó que ya presentó un escrito ante la Justicia con su “versión” sobre los puntos de “más importantes” de la causa.

La fiscal de Crimen Organizado, María de los Ángeles Camiño, que entre otras causas tenía a su cargo el expediente sobre Ancap, solicitó el traslado a otro puesto por razones de salud. El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que el pedido de Camiño cayó como “un balde de agua fría”, aunque prometió tomar acciones rápidamente para que la investigación no tenga más demoras que las que ya ha tenido.

Pacheco dijo que las citaciones a la justicia se mantendrán y que no habrá demoras en la causa. Pacheco Carve es un hombre de extrema confianza del Fiscal de Corte, al punto que lo designó como Fiscal Letrado Inspector, un supervisor del trabajo del ministerio público. Antes de eso, prestó servicios como fiscal en Maldonado. Pacheco ingresó al Ministerio Público en 1993. Al ser nombrado Fiscal Inspector, el pedido de venia al Senado resaltaba su “excelente capacidad y solvencia técnica”.

Su llegada a la fiscalía de Crimen Organizado obedece al pedido de Camiño de ser trasladada a otro juzgado por “problemas de salud”. La fiscal saliente estaba investigando los vínculos con Uruguay del caso de corrupción conocido en Brasil como Lava Jato, las coimas empresarias en obras públicas -en especial de proveedores de Petrobrás- durante la segunda administración de Lula Da Silva.

Camiño habia sustituido a Juan Gómez en 2016 y tenía a su cargo temas delicados como el expediente de las coimas en Conmebol (por el cual está preso Eugenio Figueredo) y el Caso Pluna (por el que fueron procesados Calloia y Lorenzo). El Caso Ancap desde el punto de la justicia había evidenciado algunas diferencias de criterio entre Camiño y la jueza Beatriz Larrieux.

La semana pasada, Larrieux decidió que los funcionarios y proveedores de Ancap sean llamados como indagados y no como testigos. Se trata de una larga lista de personas que están involucradas conn las pérdidas millonarias en el ente petrolero entre 2005 y 2014. La fiscal saliente entendía que debían declarar como testigos, ya que en esta etapa de la investigación no se puede determinar grados de responsabilidad. Sin embargo, la juez adecidió llamarlos como indagados por entender que no se estaba prejuzgando a los funcionarios y que se les estaba otorgando las “mayores garantías”.

Larrieux también descartó otro pedido de la fiscal Camiño: que el expediente fuera reservado para los denunciantes e indagados. El hecho fue considerado “un traspié” en la causa.