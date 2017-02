El ministro de Economía, Danilo Astori reafirmó ayer que la meta del gobierno es abatir el déficit fiscal en un 1,5% al final del período. Actualmente el desequilibrio se encuentra en un 4%, y la proyección es llegar a un déficit del 2,5%. Aclaró que más allá de las versiones de la no devolución del Fonasa y de modificar el régimen tributario, no existe ninguna definición en tal sentido, y que la definición del proyecto presupuestal no es potestad de la cartera de Economía sino del Gobierno Nacional.

Una vez que regresó del viaje oficial por Europa, el ministro Astori tuvo que salir a aclarar, en primer momento que ni el FA ni el Gobierno decidió no devolver los excedentes del Fonasa, y posteriormente que no existe ningún cálculo presupuestal para la Rendición de Cuentas.

Ayer, en entrevista con radio El Espectador, Astori explicó que el Gobierno se encuentra en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre el cumplimiento del programa del Frente Amplio que tiene definidas claramente sus prioridades (…) “y el cuidado fiscal que hay que tener en un país que tiene un desequilibrio que hay corregir”.

Dijo que si bien nuestro país tiene en este momento un desequilibrio fiscal del 4%, aclaró que este porcentaje es manejable.

En cuanto a las versiones sobre la no devolución del Fonasa, el ministro respondió que no existe ninguna definición al respecto “ni en materia de nuevos impuestos ni en materia de devolución del Fonasa”.

Astori explicó que el Gobierno Nacional comenzará a trabajar para definir el proyecto de Rendición de Cuentas que será presentado al Parlamento Nacional.

Desmintió la versión de prensa en la que se señaló que técnicos del Ministerio de Economía “estiman en una determinada cifra el aumento de recursos presupuestales para la próxima rendición de Cuentas” lo que “es que absolutamente falso”. Dijo no estar molesto con el medio que dio la información sino con la filtración que, aseguró, partió desde el propio Ministerio de Economía y Finanzas.