Ante versiones de prensa que abonan la tesis de que el acuerdo comercial con Chile restringe la autonomía de Uruguay, por negociar bajo la modalidad de “listas negativas” en materia de comercio transfronterizo de servicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado que detalla las reservas a futuro establecidas por Uruguay en la negociación.

Paralelamente, el canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, volvió a defender la posibilidad el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Parlamento debe refrendar y que tiene a la interna de la coalición de gobierno dividida.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) sostuvo que la firma no resigna soberanía y es importante para el Uruguay sobre todo en el comercio de servicios. “Sería una mala señal no suscribirlo”, dijo en radio Uruguay, y agregó “Uruguay no se va a cerrar al mundo”.

La aclaración de Cancillería

El comunicado del MRREE dice que “el pasaje a un sistema de listas negativas no implica una desregulación o privatización. El capítulo Servicios se negoció adoptando la actual modalidad en las negociaciones de servicios. Esta modalidad es por lista negativa que implica 2 aspectos: por un lado, consolidar la normativa vigente sectorial en materia de servicios identificando los sectores en los cuales Uruguay se reserva el derecho a liberalizar, que se listan en el Anexo I del Capítulo 7 del Acuerdo y; por otro, establecer reservas a futuro brindándole la opción de adoptar nuevas medidas o más restrictivas que sean disconformes con las obligaciones impuestas sobre los diferentes tipos de reserva (las reservas pueden ser en Trato Nacional, Nación Más Favorecida, Acceso a Mercados y Presencia Local). Estas reservas se listan en el Anexo II del Capítulo 7”.

Agrega que “el Capítulo de Servicios del Acuerdo con Chile contempla, en su Anexo II, aquellas actividades que, por su sensibilidad, el Estado entiende que no deben ser liberalizadas a futuro. Por tanto, no es correcto aseverar que los “nuevos servicios quedan abiertos también” como se ha dicho”.

Continúa aclarando que “tampoco es verdadero señalar que el Capítulo de Servicios del Acuerdo contempla una denominada cláusula “trinquete”. Por el contrario, el Capítulo de Servicios establece claramente el reconocimiento del derecho a regular; donde los Estados podrán introducir nuevas regulaciones en el suministro de servicios para satisfacer sus objetivos de política (artículo 7.8)”.

Además indica que “cabe destacar que quedan excluidos del Acuerdo compromisos en materia de propiedad intelectual; servicios financieros y telecomunicaciones”.

Asimismo, se sugiere remitirse al sitio web de la Cancillería donde figura el texto íntegro del Acuerdo, incluyendo el Capítulo 7 y sus Anexos I y II, para su consulta y conocimiento, digitando: http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,TLC-URUGUAY-CHILE,O,es,0

Retoman contacto con Unión Europea

Nin Novoa, en otro orden, también adelantó que en los primeros días de diciembre se retomará el contacto con la Unión Europea por la comercialización de etanol y carne.