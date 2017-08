Compartir Tweet



“Ante el choque casi inevitable de trenes (en Venezuela), la única salida es la negociación, es el diálogo, es el entendimiento”, enfatizó el canciller Rodolfo Nin Novoa, tras señalar que es un “desastre” la detención de dos líderes de la oposición de ese país. Agregó que le genera mucha desazón escuchar algunas voces en Uruguay que dicen que el diálogo no es el camino, pues “el entendimiento y la paz siempre lo son”.

El canciller Nin Novoa dijo, ayer, que es “un desastre” la detención en Venezuela de Leopoldo López y Antonio Ledezma, dos líderes de la oposición, y que el gobierno de Nicolás Maduro no atienda los llamados a buscar un camino de entendimiento y diálogo.

Consideró, además, que “la soberbia no es buena consejera” y que el haber conseguido los votos “que dicen que se tuvo” en las elecciones del domingo 31 de julio para conformar una Asamblea Nacional Constituyente “no amerita tomar acciones arbitrarias”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay agregó que le sorprende que no se haya dado a conocer cuántos votos en blanco y anulados hubo en esos comicios. “¿Nadie fue a votar en blanco para decir ‘yo no participo de esto’? Me llama mucho la atención”, apuntó.

“Ante un choque casi inevitable de trenes (en Venezuela), la única salida es la negociación, es el diálogo, es el entendimiento”, enfatizó. “¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar que los dos trenes choquen con el pueblo venezolano en el medio?”, se preguntó en referencia a críticas respecto a esa posición.

Finalmente, dijo que le genera mucha desazón escuchar algunas voces en Uruguay que dicen que el diálogo no es el camino, ya que “el diálogo siempre es el camino, el entendimiento y la paz siempre tienen que ser el camino”.

Vázquez está “consternado” con la situación en Venezuela, según Amado

Durante la reunión con el diputado colorado Fernando Amado,el martes de mañana en la residencia de Suárez y Reyes, el presidente Tabaré Vázquez expresó su “consternación” por la situación en Venezuela.

Amado dijo a la prensa que había sido autorizado por el presidente a contar públicamente lo que le había dicho sobre este tema.

Varias críticas

El senador frenteamplista Rafael Michelini opinó que Maduro ha tomado las peores decisiones. Por su parte, el senador nacionalista Jorge Larrañaga dijo que en Venezuela se vive una “repugnante dictadura. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo entretanto, que la situación “es un horror” y el senador del partido Colorado Ope Pasquet, manifestó que Uruguay debe reclamar la plena vigencia de los derechos humanos.

PIT-CNT reconoce como legítima elección de Asamblea Constituyente en Venezuela

Fernando Gambera, Secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, le dijo al portal de la central que el movimiento sindical reconoce “la legitimidad de la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela”, destacó que la posición de Uruguay en el Mercosur “fue acertada” y subrayó que “no se entiende la posición de la derecha en torno a Venezuela. Ya que, entre otras cosas, no tienen en cuenta que la propuesta de la Asamblea Constituyente será puesta a consideración de la gente a través de un plebiscito”.

El dirigente de la central informo que el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT luego de analizar los informes de los compañeros Héctor Castellano, Daniel Diverio y Ricardo Cajigas (que estuvieron en Venezuela y fueron testigos del acto electoral en el cual se eligieron los miembros de la Asamblea Constituyente) resolvió que la elección es legítima.

Recordó que elecciones anteriores no han sido cuestionadas por organismos internacionales y por eso “no se entiende porque esta no es reconocida. En este marco es que exhortamos a la oposición venezolana a que abandonen las prácticas violentas. Hemos visto en los últimos días la violencia que lleva adelante la oposición en la calle y como muestra bastan las bombas incendiarias que públicamente fabrican”.

Gambera subrayó que llamamos a la creación de ámbitos de diálogo entre el gobierno y la oposición. La demostración electoral “fortaleció y le dio legitimidad al gobierno, por eso lo exhortamos a convocar nuevamente al diálogo. Para poder encontrar una salida negociada entre los venezolanos que hoy se encuentran divididos y radicalmente enfrentados. El planteo que hacemos parte de la autodeterminación de los pueblos y a lo que aspiramos es que en el corto o mediano plazo se llegue a una solución que saque el cruel enfrentamiento que hoy existe”.

Agregó que hoy “la política de enfrentamiento que existe, el golpe a golpe, sólo perjudica a la población en general. Por esta razón consideramos que la posición de Uruguay a nivel del Mercosur fue acertada. Estamos convencidos de que cualquier medida internacional que lleve a aislar a Venezuela solo servirá para que la violencia crezca en el país. Lo que llevaría a alejar cada vez más alguna instancia de negociación”.

Finalmente Gambera afirmó que “no se entiende la posición de la derecha en torno a Venezuela. Ya que, entre otras cosas, no tienen en cuenta que la propuesta de la Asamblea Constituyente será puesta a consideración de la gente a través de un plebiscito”.

Gobierno uruguayo exhorta a Venezuela “a que libere a todos los presos políticos”

A última hora de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer el siguiente comunicado: “Ante los hechos de pública notoriedad que recogen la nueva detención de Leopoldo López y Antonio Ledezma, dos relevantes figuras de la vida política de la República Bolivariana de Venezuela, acontecida a pocas horas del proceso eleccionario de la Asamblea Nacional Constituyente, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay exhorta una vez más al Gobierno de dicho país a que libere a todos los presos políticos, incluyendo estos dos últimos.

Asimismo, el Uruguay hace un llamado al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a asegurar el pleno goce de los derechos humanos de los detenidos, recordando la responsabilidad del Gobierno por la integridad física de los mismos. El Gobierno de la República Oriental del Uruguay reitera su compromiso con la República Bolivariana de Venezuela en la búsqueda de una solución política, negociada y duradera que ponga fin a la violencia y a la polarización de la sociedad venezolana, destacando una vez más que el encarcelamiento político no contribuye a dicha solución”.