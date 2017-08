Compartir Tweet



Neymar se plantea denunciar al Barca ante la FIFA, según informa Sky Sports. El club azulgrana se niega a pagarle al padre y representante del jugador una prima de 26 millones de euros, que el crack brasileño demanda por su renovación el año pasado, y por ello, está considerando llevar a su exequipo ante la máxima organización.

Con Neymar en París y el Barcelona con 222 millones en la caja fuerte, desde el Barcelona anunciaron que no tenían intención alguna de abonar los 26 millones de euros que corresponderían a una prima de la renovación que el jugador brasileño firmó en octubre de 2016 con el club azulgrana. Los 26 millones de la discordia entre las dos partes fueron depositados en una notaria y, tras la venta al PSG, el Barcelona recibió decidió reingresar el dinero en las cuentas del club.

“El cheque ya no está en la notaría, está en las oficinas del Barça. Había tres condiciones: una, que el jugador no negociase con otro club en el último mes antes del 31 de julio; dos, que expresara públicamente su decisión de cumplir el contrato; tres, el cobro iba a hacerse el 1 de septiembre, para asegurar que no se iba a otro club. Ante esos incumplimientos, el club no va a liquidar ese talón de renovación”, explicó el pasado jueves Josep Vives, portavoz del club.