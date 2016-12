Por: Susana Andrade, Diputada

Cómo celebramos los umbandistas la Navidad y el Año Nuevo nos ha preguntado la prensa y agradecemos el interés, pues somos una cultura espiritual diversa, proveniente de pueblos originarios de las llamadas Américas de este lado del sur del planeta y de la diáspora africana producto de la esclavización que devino con la invasión de Europa en América desde el siglo quince hasta casi el diez y nueve.

Usamos estas fechas de fiestas para profundizar la reflexión de dónde venimos, lo que somos, hacia dónde vamos. Intentando pensar en la utopía de la igualdad, en una sociedad sin clases ni discriminaciones negativas por colores de piel u opciones religiosas o no religiosas. Si estas festividades o días de las familias no nos ponen a reflexionar de una buena vez sobre el papel de los humanos en la humanidad y solo sirven para andar de shopping en shopping, no nos servirán para nada.

Una persona no es peor o mejor por ser o no ser creyente en alguna confesión.

Por el sincretismo, la figura de Jesús es importante en la religión Umbanda. Esto deriva de la prohibición durante la esclavitud, de cultivar la verdadera religión afro, hoy estamos en un plan de descolonización ideológica y de revalorización de los orígenes rituales, de nuestra memoria cultural, de nuestra herencia ancestral. Eso no supone borrar la historia sino resignificarla sin olvidar los procesos y la memoria del dolor del desarraigo de nuestros antepasados.

Los valores de los cultos de matriz afro nos enseñan a vivir en paz, compartir, no discriminar, la solidaridad, el amor, la convivencia, el respeto por los demás, la equidad social, la inclusión.

Necesitamos recuperar identidad, no resignarla, sin ceder identidad ni un milímetro, ejerciendo el derecho a ser auténticos pues el mundo nos precisa como somos como aporte a la creatividad en sociedad. La existencia es diferencia y se nutre de ello.

En esa mezcla inevitable de culturas y pueblos que significó el colonialismo, fue asimilada la figura de Jesús en la Umbanda y Cultos Afro al Orixá Oxalá, el Padre, el Supremo, no Dios sino su personificación terrenal, su hijo. El 25 de diciembre algunas casas hacen ceremonias de homenaje por este motivo.

Nuestro mensaje a cada persona sin distinción es:

Los dones del Pai Oxalá sean contigo y con quienes amas.

La paz, el amor, la solidaridad, la fe y la gratitud; radiantes perlas que te adornen.

Los caminos de la vida sea abiertos para ti llenos de luz, de plenitud, de salud, de alegrías y progresos espirituales; los perdurables, los necesarios, los únicos que importan.

Gracias, por sobre todo millones de gracias por la experiencia compartida de ser comunidad.

Feliz final de ciclo y mejor comienzo de un año colmado de energía del gran padre misericordioso que regirá el 2017

¡Saravá grande y todo el Axé! Con mucho cariño oriental del Uruguay.