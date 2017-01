"ME PONE FELIZ QUE SE PIENSE EN MÍ PARA OCUPAR ESE LUGAR"

Una de las tantas cosas de las que tendrá que ocuparse Leonardo Ramos es la designación de un nuevo capitán que llene la vacante dejada por la partida de Carlos “Hormiga” Valdez. La cuestión ya está encaminada, y Nahitan Nández es quien hoy corre con más posibilidades de quedarse con el brazalete.

Así lo manifestó el propio entrenador, al que llamó la atención la personalidad del joven volante: “No está totalmente definido pero es uno de los jugadores que reúnen esa posibilidad de ser capitán. Conoce el club, muestra cosas de líder y eso es importante. El capitán tiene que tener personalidad fuerte, él la tiene y tiene muchos atributos”.

“Sería muy lindo”

Por su parte, Nández se mostró halagado ante la posibilidad de que recaiga en sus manos un rol tan importante. “Estuvimos hablado algo de ese tema. Por ahora no es algo confirmado, pero en caso de darse sería algo muy lindo. Me pone feliz que se piense en mí para ocupar ese lugar”, manifestó.

Los capitanes suelen ser jugadores veteranos, aunque de un tiempo a esta parte se han producido excepciones. El “5” no cree que sus 21 años sean un obstáculo para capitanear a un equipo de la magnitud del mirasol: “Más allá de la edad, creo que he pasado varias etapas en Peñarol, tanto buenas como malas. Uno se va acostumbrando y sabe como es el club”.

“Leo me dijo que me veía bien, que pese al poco tiempo que llevamos juntos se veía muy reflejado en mí. Ojalá termine pasando lo mejor para todos”, comentó, para dar por terminado el tema.

Jugará de “5”

El hecho de que haya desempeñado bien el rol de “8” tiende un manto de dudas sobre el lugar del campo que ocupará con Leonardo Ramos. ¿El DT decidirá ponerlo por derecha o lo mantendrá en su hábitat natural, como volante central?

Al parecer, el tema está resuelto. “Aún no hicimos mucho fútbol y no ha parado el equipo, pero creo que la idea del entrenador es que juegue de volante central”, explicó Nández, quien dejó en claro que “Yo no tengo problema en jugar donde el entrenador crea que puedo ser más útil”.

Terminó hablando de la pretemporada: “Es la base del año y la afrontamos con seriedad. Este semestre es fundamental para Peñarol. Se viene la Copa y el Uruguayo, y nos estamos preparando con todo para ese momento”.