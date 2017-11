Compartir Tweet



“La oposición no ha mostrado todavía algo diferente a lo de octubre de 2014. Sigue muy parecida a lo que era cuando perdió. Quienes no se vieron satisfechos con esa opción y por tanto votaron al Frente Amplio no encuentran una alternativa que los lleve a votar otro partido”, señaló Mariana Pomiés, directora de Opinión Pública de la Agencia Cifra.

A su criterio, esa incapacidad de seducción que está teniendo la oposición tiene que ver con que “siguen manejándose igual y esa estrategia nos les dio buenos resultados en 2014”.

Apuntó principalmente al Partido Nacional y a quien fue su candidato a presidente, Luis Lacalle Pou, que pese a su juventud, “no logra renovarse en ideas, en temas, en visiones sobre los problemas”.

Explicó que por este motivo, los indecisos son votantes del Frente Amplio enojados con la gestión del gobierno, que no encuentran opciones válidas en la oposición. “Esto ha hecho que la gente se sienta alejada y no tenga ganas de votar”, pese a que “en el último tiempo mejoró algo la intención de voto hacia el FA y bajó en número de indecisos”.

¿Cómo ve la intención de votos actualmente?

Según la intención de voto y la simpatía político-partidaria vemos que la intención de voto hacia el FA se ha movido bastante, debido a que los votantes han manifestado diferentes estados de ánimos acorde a lo sucedido. Por otro lado, se ha visto una estabilidad de la intención de voto a la oposición a lo largo del año. Como contrapartida a esa desestabilización de la intención de voto al FA lo que hemos visto variar mucho es la duda o intención de voto en blanco o anulado o indecisión.

¿Cuáles son los indicadores del último sondeo que manejan?

Del 22 de setiembre al 5 de octubre: teníamos una intención de voto del 31% para el FA; Partido Nacional 26%; Partido Colorado 6%; Partido de la Gente 3; Partido Independiente 2%, y un 32% con indecisos, blancos y anulados.

¿Qué dificultades tienen los partidos tradicionales para captar a los indecisos?

Mirando la historia de los partidos tradicionales, creo que lo bueno que han tenido es presentar una oferta variada. Es claro que tanto para el Partido Colorado como para el Partido Nacional ha sido una riqueza dentro de sus historias contar con distintos grupos, con matices, que si bien dicen que comparten una visión de país, pero tienen diferencias. Recordemos a la salida de la dictadura lo que era el PN con la corriente más vinculada al wilsonismo y al herrerismo, con grupos que quedaban en el medio y se movían, lo que les daba una importante heterogeneidad.

Dentro del PC también con la Lista 15 y los sectores con otra variedad era lo que lo hacía atractivo para los distintos perfiles que se identificaban con el Partido.

¿Qué les falta?

El partido que hoy intente arrebatarle el poder al FA debe ser heterogéneo, no debe ser un partido con una única línea ideológica porque existen muchos grupos ideológicamente en el país. No es un problema la división interna en un partido, sino que el problema es cómo se maneje. A los uruguayos no nos gusta mucho la pelea -ello ha ido en contra del FA- sí le gusta la variedad de la oferta para elegir.

Creo que el mayor problema de los partidos de oposición es que no están presentando un abanico de opciones suficientemente amplio porque estos votos indecisos que el FA puede perder se verán atraídos por una posición más vinculada al centro y no vinculada a la derecha.

¿Por qué no captan a los indecisos?

La opción para captarlos tiene que ser claramente de centroizquierda. Hay un partido claramente identificado en este aspecto y es el Partido Independiente, que tiene un perfil de centroizquierda y sería este un buen momento para crecer, si bien no va a disputar el gobierno. Sin embargo, debería ser atractivo para captar esos indecisos, aunque también está mostrando problemas, si bien tiene el perfil ideológico adecuado tampoco lo está haciendo bien.

La oposición debe revisar y ampliar su abanico de opciones ideológicas y para los que ya están posicionados como el PI buscar que su oferta llegue y resulte atractiva y posible. El problema de Uruguay es cómo un partido que no está en el gobierno hoy puede atraer votos y estar en el Parlamento, es una lógica totalmente diferente que la del PN que intenta ganar las elecciones nacionales.

El Partido Colorado y Edgardo Novick

¿Cómo ve al Partido Colorado?

En el caso del PC están intentando tener candidaturas aunque no muy convencidos de lo que tienen que hacer. Un sector, con Amado como candidato, es el que está más claro; el resto está como esperando a ver qué pasa, cosa que no es bueno para el Partido. Al otro día que Bordaberry renunció, el Partido Colorado debió tres o cuatro candidatos de perfiles diferentes para pasar a una etapa nueva.

¿Cómo ve la gente a Novick?

Es un empresario exitoso eso es lo más visible y lo que la gente más recuerda. Eso es una novedad porque el uruguayo suele ser resistente a los empresarios. Viene de la gestión y eso la gente lo valora mucho porque está cansada de los políticos que nunca gestionaron, ni tuvieron éxito en la vida real. Fue exitoso en la Concertación porque en Montevideo existía la necesidad de una alternativa válida y diferente del FA.

Pero si bien obtuvo una muy buena elección no logró el objetivo de vencer al FA, pero sí logró posicionarse porque en ese momento no existía el Partido de la Gente sino con una Concertación. Fue inteligente al captar que había un sector por fuera, dentro los Partidos Tradicionales, que se estaba quedando sin opciones reales, que era el Partido Colorado.

Hasta ahora a quien más le ha sacado votos es al partido Colorado, es muy poco lo que ha logrado sacarle al Partido Nacional, porque el Partido Nacional es hoy una alternativa de gobierno y el Partido Colorado no. Novick apareció como alguien más decidido, pujante, que además habla un lenguaje que a mucha gente le resulta creíble y cercano, por eso obtuvo su mayor caudal de votos.

Cifra: al PN no le alcanza solo con Lacalle y Larrañaga, necesita un nuevo perfil

Mariana Pomiés, directora de Opinión Pública de la Agencia Cifra interpretó que el Partido Nacional, si quiere ganar las elecciones “no debería presentar la mismas alternativas que presento hace 5 años “porque que no le fue bien”, tiene que ampliar su espectro , “tener candidatos con perfiles diferentes además de los que ya están”.

Replantear sus ideas “con temas nuevos y más modernos”, porque pese a ser el partido que presentó el candidato más joven (Lacalle Pou), sin embargo “no logra renovarse en ideas, en temas, en visiones sobre los problemas”.

“Tiene que pensar en perfiles diferentes que atraigan a votantes diferentes”, señaló y consideró que claramente tiene que lograr ser una opción de centroizquierda para captar a los indecisos.

¿Qué debe hacer el Partido Nacional?

El Partido Nacional si uno mide lo que son sus perfiles ideológicos y el perfil de sus votantes y el perfil ideológico de aquellos que no se sienten del todo satisfechos con lo último que votaron. tiene que ampliar su espectro, tiene que tener candidatos con perfiles diferentes además de los que ya están que son fuertes, nadie dice que no tengan que estar ni Lacalle Pou que creo que hoy es el líder del Partido Nacional o el candidato con más intención de voto, ni la Larrañaga que es un hombre que ha tenido una larga trayectoria en el partido y que ha recorrido todas las etapas y tiene su grupo de seguidores y de votantes y de militantes que ayudan al partido pero me parece que tiene que ampliar el espectro porque así la oferta no le sirvió hace 5 años.

Está claro cual es el plato, pero tiene que ponerle más condimento, porque si no le hace agregados el plato no va a resultar atractivo para los votantes insatisfechos con la otra opción. Entonces tiene que pensar en perfiles diferentes que atraigan a votantes diferentes que tal vez no sea el que vaya a ganar la interna pero de una interna heterogénea y nutrida van a surgir negociaciones para una formula más sólida y más fuerte.

¿Qué perfil debe tener ese candidato?

Creo que debe tener candidatos diferentes además de los que ya están ideológicamente con temas diferentes, con temas nuevos, más modernos, es el partido que tiene el candidato más joven, Lacalle Pou, sin embargo no logra renovarse en ideas, en temas, en visiones sobre los problemas, porque si bien la esencia tiene que ser la misma hoy no es esperable que tengan visiones similares para todo dentro de un partido.

Es bueno tener distintas posturas, que esas posturas sean escuchadas tal vez siempre termine primando una. pero las otras tienen que ser escuchadas y en eso me parece que la gente está más atenta a esa variedad y a esos candidatos de posturas y temas diferentes.

También es importante para el Partido Nacional que el resto de los partidos de la oposición sean fuertes y crezcan. Al PN le sirve un buen Partido Colorado, un PI fuerte o el Partido de la Gente, porque todo eso le quita votos a su otra mitad. Mientras la otra mitad siga siendo la mayoría es la que probablemente dispute el balotaje pero le sirve que esa mayoría crezca a costa de la baja del FA.

¿La opción de Alonso y los intendentes?

Todas las opciones son válidas, creo que Verónica Alonso tiene un perfil interesante y que aporta diferencia y aporta riqueza al Partido Nacional, los intendentes el problema es que en Montevideo hay mucho menos visibilidad que en el interior y el Partido Nacional necesita fortalecerse en Montevideo el interior siempre ha sido su baluarte con el interior no llega entonces es importante que estén porque aportan diferencias, aportan sensibilidades diferentes y preocupaciones diferentes pero me parece que en eso Veronica Alonso aporta un poco mas porque tiene un espacio mas grande en Montevideo eso es lo que el Partido Nacional necesita fortalecer , no estoy excluyendo estoy sumando.

“Topolansky, Cosse, Xavier y Alonso, las mujeres más nombradas”

“No puede ser que partidos que quieran tener un perfil moderno no tengan a mujeres en cargo de responsabilidad dentro del partido , no digo una candidata a presidente, pero tiene que estar. Si muchísimas mujeres que trabajan en política desde siempre no han tenido la posibilidad de crecer, pese a que hoy por hoy aportan una visión diferente y es importante que tengan el lugar donde sean escuchadas”, explicó Mariana Pomiés.

La directora de Opinión Pública de la Agencia Cifra aseguró que “Uruguay es, en tema de género uno, de los países políticamente más atrasados en Latinoamérica, es el que está más atrás en cuanto a la representación de las mujeres en política, pese a que en otras cosas hemos estado a la vanguardia, como con la ley de divorcio o la votación”.

Afirmó que su visión “no es una defensa feminista, sino modernista” y mencionó que Lucía Topolansky “rompe un poco ese esquema y marca un hito, por lo menos en cuanto a llegar, no por los canales normales a la vicepresidencia”.

“Hasta ahora es lo más moderno que hemos llegado en ese sentido, no quiere decir que sea solo, pero si es un signo de apertura y de espacio a visiones diferentes pero no llego porque el partido la puso ahí, no era la candidata natural , ni fue la candidata a vicepresidente durante la campaña electoral en las elecciones”, agregó.

Destacó que en el Frente Amplio, además de Topolansky, hay otras mujeres que aparecen destacadas en las encuestas, como la ministra de Industria, Carolina Cosse, la senadora Constanza Moreira y la expresidenta del FA, Mónica Xavier. Mientras que en el Partido Nacional citó a Verónica Alonso, “una candidata que la gente menciona espontáneamente como una opción diferente entre los blancos”.