Por: Matías Canabarro

No la tiene fácil. Tras perder anoche en el Parque Central, dónde cayó por tercera vez en cuatro presentaciones en la corriente edición de la Copa Libertadores (solo venció a Chapecoense, perdió ante Zulia, Lanús y Botafogo), Nacional está obligado a ganar en Rio de Janeiro para avanzar a los cuartos de final.

Los brasileros, que lejos estuvieron de lucir un nivel futbolístico superlativo, marcaron la única chance que tuvieron (el gol fue de Joao Paulo a los 37´) y tuvieron una mano del árbitro, que no cobró un penal clarísimo.

La revancha, que definirá quien se lleva el pasaje a la próxima ronda del torneo más importante del continente, tendrá lugar el jueves 10 de agosto en Rio de Janeiro a las 19.30 horas.

Resultado mentiroso

Lo de que goles errados son goles en contra es tan viejo, que muchos creen que existe desde antes que el propio fútbol. Si a la ineficacia de Nacional, que controló el trámite a lo largo del primer tiempo pero fue incapaz de reflejarlo en el tanteador, sumamos el gravísimo error del árbitro Julio Bascuñan y la inesperada anotación de Botafogo, comprendemos porqué un equipo que fue manifiestamente superior que su rival se fue al vestuario perdiendo.

El plan salió según lo previsto desde el principio. La intención del equipo de Lasarte era agobiar al rival, y lo consiguió: el adelantamiento de sus líneas le permitió, además de mantener alejado el balón de su campo, limitar las opciones de los brasileros, recuperar la pelota en lugares peligrosos y generar terreno fértil para sacar centros o remates de media distancia.

De la mano de Tabaré Viudez, mejor exponente ofensivo de la primera mitad, los tricolores dispusieron de varias chances para ponerse en ventaja. Un cabezazo de Silveira que se abrió y se perdió afuera, un centro perfecto de Viudez que terminó en una acción insólita (Silveira estrelló la pelota contra el palo, el “Colo” no llegó a tocarla y Fernández se topó con una buena intervención del arquero) y un mano a mano increíble que el centrodelantero falló (cuando el partido ya estaba 1-0) fueron las más importantes.

A los 28´ llegó un penal tan claro, que aún nadie entiende cómo Bascuñan no lo vio. Bruno Silva no levantó una, sino las dos manos dentro del área, y la tocó, cometiendo una infracción evidente pero no advertida por el árbitro chileno.

En la recta final del capítulo inicial, Joao Paulo mandó a la red la única chance de Botafogo. Los cariocas aprovecharon un desajuste defensivo, marcas perdidas y terreno disponible para abrir el tanteador, lo que les permitió irse al descanso en ventaja.

Inofensivo

El reloj avanzaba, aumentando el nerviosismo de Nacional, que no podía repetir el dominio ejercido durante la primera mitad. Botafogo siguió luchando, cortando el partido cuando lo creyó necesario y haciendo su juego. Los brasileros supieron administrar su ventaja, y mantuvieron al equipo de Martín Lasarte alejado de su arco.

A los tricolores, la inclusión de Kevin Ramírez no le dio resultado alguno. La pobreza ofensiva seguía viva, y los albos intentaban llegar a la igualdad más a base de ganas que de fútbol. Pero estas no eran suficientes. El arquero de Botafogo rara vez fue llamado a actuar, cosa que no pudieron cambiar los ingresos de Diego Coelho y Martín Ligüera. Los brasileros controlaron el juego aéreo, y dominaron el segundo tiempo de principio a fin.

La última aproximación, producida poco antes de la muerte del partido, fue un remate de Felipe Carballo que se perdió cerca del palo.

Ahora, Nacional deberá salir a buscar a Brasil lo que no pudo conseguir en casa.