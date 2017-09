Por: Matías Canabarro

Compartir Tweet



WhatsApp





El solitario gol de Agustín Rogel alcanzó para que Nacional consiguiera un triunfo que le asegura el liderazgo en la Tabla Anual y le mete presión a Peñarol (al que supera, al menos temporalmente, en la clasificación del Clausura).

Sin embargo, la producción futbolística de los tricolores ante Plaza Colonia fue sumamente pobre. El equipo careció de creatividad, por momentos pareció desatento (lo que hizo estallar a Martín Lasarte en más de una oportunidad) y estuvo lejos de mostrar una superioridad que resultaba imaginable entre un equipo que pelea por el título y otro casi descendido.

Está claro que el entrenador tiene muchas cosas en qué trabajar. Pero no es la primera vez que Nacional gana un partido dejando una pálida imagen. En definitiva, los bolsos jugaron mal, pero se llevaron tres puntos que sirven, y mucho.

Le alcanzó con casi nada

Nacional estuvo lejos de trasladar a la cancha la superioridad que las inmensas diferencias de plantel y puntos invitaban a imaginar que ejercería sobre Plaza Colonia. Esto sorprendió a muchos y dejó re caliente a Martín Lasarte, que pasó buena parte del primer tiempo reclamándole a su equipo, como pidiéndole que se despierte de una buena vez.

Y razón no le faltó al entrenador. Pese a tener muchos jugadores de buen pie en cancha, a los tricolores les costó demasiado generar peligro, al punto que cuando el reloj señalaba 25’, aún no había pateado al arco.

El gol de Agustín Rogel, que ganó por las alturas y aprovechó la pobre respuesta de Washington Aguerre (salió muy mal) para sellar el 1-0 a los 29’, hacía pensar que Nacional tomaría las riendas del partido. Sin embargo, esto no ocurrió jamás, al punto que la citada acción fue prácticamente la única vez que los dueños de casa pisaron el área adversaria.

Los albos no brindaban seguridad en las salidas, fallaban muchos pases y no controlaban la posesión, lo que cabía esperar con el potencial de su mediocampo. Por su parte, Plaza tenía la pelota y mostraba argumentos que, eventualmente, podían derivar en el empate. La estocada final fue lo que le faltó a los colonienses, que rondaron el área pero no tuvieron profundidad.

Cuando el partido estaba 0-0, la polémica llegó al Parque Central. Es que un centro peinado por Andrés Márquez, la pelota rebotó en el antebrazo de Diego Polenta, en una acción en que nadie debería haberse quejado si Yimmi Álvarez hubiera pitado penal. Sin embargo, el árbitro movió la cabeza de lado a lado, dando a entender que había visto lo sucedido, pero que no consideraba que mereciera la pena máxima.

La victoria parcial no bastó para maquillar la pobre versión exhibida por Nacional en el primer tiempo. Jugando así, la podría pasar mal contra varios equipos.

Más de lo mismo

La creatividad de ambos equipos continuó siendo casi nula durante el complemento, lo que inevitablemente derivó en un trámite en que las ocasiones de peligro brillaron por su ausencia.

Nacional estuvo una pizca más encendido en ofensiva (menos hubiera sido imposible). El DT incluyó a Kevin Ramírez al inicio del segundo tiempo en lugar de Gonzalo Bueno, que trató de desbordar por la izquierda y centró varias veces mal durante el primer tiempo, para disputar el complemento.

El reloj corría y los tricolores no pasaban sobresaltos atrás (solo un cabezazo en que Rogel no llegó a cerrar), pero tampoco podía bajar el telón del encuentro con un segundo gol. Sus ataques, generalmente liderados por Tabaré Viudez, eran tan esporádicos como inofensivos.

La primera chance verdaderamente peligrosa que tuvo el equipo de Martín Lasarte (cuya calentura lejos estuvo de disminuir ante la pobre producción de su equipo, que por momentos parecía dormido) fue un remate de media distancia de Sebastián Rodríguez. El bombazo habría terminado en un gol similar al del clásico amistoso de no ser por la respuesta de Aguerre, que voló y logró mandarla al corner.

El final tuvo a Plaza rondando el área tricolor pero, como en todo el partido, le faltó el toque decisivo para perturbar a Esteban Conde.

FICHA DEL JUEGO:

NACIONAL 1:

Esteban Conde

Alexis Rolín

Agustín Rogel

Diego Polenta

Alfonso Espino

Sebastián Rodríguez

Diego Arismendi

Martín Ligüera

Tabaré Viudez

Rodrigo Aguirre

Gonzalo Bueno

DT: M. Lasarte.

Suplentes: L. Mejía, G. Corujo, G. Porras y H. Silveira.

PLAZA COLONIA 0:

Washington Aguerre

Baltasar Silva

Guillermo Padula

Santiago Brunelli

Federico Pérez

Guillermo Firpo

Camilo Núñez

Ezequías Redín

Federico Ramos

Andrés Márquez

Federico Puppo

DT: E. Arias.

Suplentes: M. Soler, R. Fernández, F. Cabrera y M. Caseras.

Escenario: Parque Central.

Árbitros: Yimmi Álvarez, Carlos Pastorino y Sebastián Silvera.

Goles: 29’ Agustín Rogel (N).

Amonestados: 26’ Alfonso Espunio (N), 55’ Santiago Brunelli (PC), 57’ Guillermo Padula (PC), 68’ Diego Polenta (N), 70’ Rodrigo Aguirre (N).

Cambios: 46’ Kevin Ramírez x Gonzalo Bueno (N) y Agustín Miranda x Federico Ramos (PC), 58’ José Álvarez x Ezequías Redín (PC), 60’ Leandro Barcia x Martín Ligüera (N), 67’ Matías Viña x Alexis Rolín (N), Axel Fernández x Andrés Márquez (PC).