DURANTE 2016-17 FUERON 13 SUELDOS DE US$ 10.000 CADA UNO Y SOLO PARTICIPÓ EN 5 DE LOS 40 PARTIDOS DEL EQUIPO

Por: Gerardo Bassorelli

En los 13 meses de 2016 y 2017, Nacional le pagó a Rodrigo Amaral un total de US$ 130.000 por concepto de sueldos (gana 10.000 mensuales), y el futbolista en ese período le retribuyó al club jugando apenas 144 minutos repartidos en 5 partidos oficiales de Primera, habiendo jugado casi todo el año en la Tercera División por encontrarse un pésimo estado físico (4 kilos por encima de su peso según él mismo reconoció).

Pero ahora, luego de la actuación que tuvo en el Sudamericano Sub 20, en Nacional se frotaron las manos esperando que, finalmente, Amaral “devolviera” en la cancha los 10.000 dólares que el club gastaba en él mes a mes. Pero no podrá ser. Amaral decidió irse del club, obedeciendo a su representante que, como siempre, promete un mundo de maravillas para la carrera de sus representados, como en su momento ocurrió con Cardaccio y Viudez que, teniendo potencial para ser titulares de la selección mayor, se fueron al Milan (por decisión de Fonseca) donde nunca jugaron y se convirtieron en ex jugadores. Y les costó un buen tiempo volver a reacomodar sus carreras, aunque nunca pudieron subirse al tren de la selección uruguaya, siendo de la misma generación de Suárez y Cavani.

US$ 902 por minuto

Volviendo al contrato de Amaral.

Usando la calculadora podemos verificar que Nacional le pagó al jugador US$ 902 por cada minuto jugado en 2016-17. El futbolista participó solo en 5 de los 40 partidos que tuvo el equipo (15 del Clausura y 10 de la Libertadores con Munúa y 15 del Uruguayo Especial con Lasarte).

Queda claro que el aporte futbolístico del jugador no estuvo acorde, para nada, con sus ingresos.

Durante el primer semestre de 2016, cuando Nacional tuvo doble competencia, Amaral ni siquiera apareció cuando Munúa puso a todos los suplentes en Colonia, cuando perdió con Plaza. El 30 de abril estuvo en el banco en el partido ante Sud América, y también en el banco el 15 de mayo ante Peñarol. El 19/5 jugó los últimos 7 minutos en La Bombonera, cuando Nacional quedó eliminado de la Copa y tenía varios delanteros lesionados. Y en el cierre del Clausura, entró los últimos 45’ ante Danubio, 29’ ante Rentistas y jugó 45’ como titular ante Liverpool (derrotas todas).

Tras el receso invernal llegó Lasarte y en los 15 partidos del Uruguayo Especial apenas recurrió a Amaral para jugar 18 minutos el 11/9 ante Liverpool y para dejarlo en el banco el 22/10 ante Racing. El resto del semestre lo pasó jugando en Tercera por estar excedido de peso.

Dos años atrás…

Verano de 2015. Durante enero, Rodrigo Amaral se destapa como uno de los mejores jugadores del Sudamericano Sub 20 disputado en Uruguay, teniendo apenas 17 años, por lo que se presumía que estábamos ante uno de los futuros cracks del fútbol uruguayo y tal vez mundial.

Pero en menos de dos meses ya surgían los habituales problemas con los empresarios: se acercaba el 25 de marzo y Amaral cumpliría la mayoría de edad y quedaría en libertad, podía irse de Nacional como en su momento se había ido el “Diente” López. En este caso, si Daniel Fonseca, representante de Amaral, decidía llevárselo del club, la cláusula que debía pagar estaba fijada en US$ 1.500.000. El juvenil en ese momento estaba cobrando un sueldo de $ 60.000, que venía pagándole el club desde que jugaba en Quinta División, desde hacía dos años.

Pasó a ganar US$ 10.000

Finalmente, el 17 de marzo de 2015 se reunieron Eduardo Ache, por entonces presidente de Nacional, con Fonseca, y llegaron a un acuerdo: Amaral pasó a cobrar 10.000 dólares por mes y se incluyó en el acuerdo al juvenil Mathías Olivera, que también firmó un nuevo contrato.

Precisamente, Olivera rescindió unilateralmente su contrato antes de jugar el Sudamericano Sub 20 de Ecuador. Y esta situación de Amaral se produce ahora, luego del torneo, pero de haberse dado antes del mismo, no hubiera podido participar ya que un acuerdo entre los clubes y la AUF impide que los jugadores sin contrato viajen al exterior con las selecciones, para evitar que los clubes europeos los “roben”. Por eso mismo fue que Olivera, al rescindir con Nacional tuvo que firmar de apuro un contrato con Atenas de San Carlos para poder jugar el Sub 20.

El entredicho Fonseca-Fuentes

Pero volviendo a Amaral, dos años atrás, cuando pasó a ganar un sueldo de US$ 10.000, le dedicó en twitter unas palabras a su representante Fonseca: “Muchas gracias Dani por todo lo que hiciste, nos cambiaste la vida. Genio”. Y claro, pasar de 3.000 a 10.000 te cambia la vida. Aunque según Fonseca, el pibe cobraba 10.000 pesos miserables: “Hubo gente que salió a hablar del tema de forma vergonzosa y sin conocimiento.

Por eso hablé con el dueño del circo y nos pusimos de acuerdo en cinco minutos” dijo el empresario con su característica soberbia, agregando que “Si ganaba 10.000 pesos podía comprar dos pares de zapatos. Varios dirigentes quieren 20 o 30 millones de dólares por un jugador pero ni siquiera se preocupan de preguntarle si en la casa tiene para comer todos los días Si es una de las figuras más importantes de Nacional hay que protegerlo, no extorsionarlo. Es vergonzoso que algunas personas de más de 50 años salgan a hablar del tema sin conocimiento”.

Al día siguiente salió enojado el dirigente José Fuentes a desmentir a Fonseca: “Lo que dijo es una reverenda mentira, Amaral gana desde hace dos años, cuando estaba en Quinta División, 60.000 pesos por mes nominal. Hay un contrato registrado en la AUF. Decime si ese no es un contrato bien pago y si no habremos tenido en cuenta el entorno.

Que este señor no nos venga a dar cátedra de cómo se tienen que manejar las formativas. Este señor se preocupa ahora, hace dos meses porque a Amaral lo citaron a la selección y se dio cuenta la clase del jugador. Pero nosotros nos preocupamos por Amaral desde que vino de Carabelas a Nacional, nos preocupamos desde hace siete años, porque desde los 11 está en el club”.