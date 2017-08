Compartir Tweet



Los tricolores realizaron tres modificaciones en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Gonzalo Bueno, Erick Cabaco y Juan Sanabria (volante de las juveniles) fueron los jugadores que reemplazaron a Santiago Romero, Brian Lozano y Sergio Otálvaro, quienes ya no están en el club.

Aunque Nacional no utilizará a ninguna de las novedades en el partido de mañana ante Botafogo (no porque no pueda, sino porque simplemente no viajaron), podrá usarlos en casos de acceder a la próxima ronda del torneo continental.

Sin embargo, no todas las noticias fueron buenas, pues los albos no pudieron inscribir a Matías Zunino. El lateral-volante no pudo pedir pase en la AUF y el plazo para variar la lista ya venció, de modo que Nacional podrá incluir el nombre del ex Defensor en caso de llegar a semifinales.

Hoy reconoce el estadio

Durante la jornada que corre, Nacional hará el reconocimiento del Estadio Nilton Santos, donde mañana a las 19.15 horas enfrentará a Botafogo por un lugar en los cuartos de final de la Libertadores.

Aunque el movimiento que tendrá lugar allí será clave para terminar de definir el equipo, parece poco probable que no esté compuesto por Esteban Conde, Jorge Fucile, Agustín Rogel, Diego Polenta, Alfonso Espino, Álvaro González, Sebastián Rodríguez, Diego Arismendi, Tabaré Viudez, Sebastián Fernández y Rodrigo Aguirre. La única variante podría ser la inclusión de Felipe Carballo en lugar de “Seba” Rodríguez.

Luis Mejía, Rafael García, Alexis Rolín, Gonzalo Porras, Kevin Ramírez, Hugo Silveira y Leandro Barcia completan la delegación que intentará poner a Nacional entre los ocho mejores equipos de América.