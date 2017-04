Nacional derrotó 3-0 a Chapecoense en el Parque Central y quedó como líder de su grupo en la Copa, compartiendo la punta con Lanús, ambos con 7 puntos, habiendo sacado buena ventaja a los demás equipos del grupo, ya que Chapecoense y Zulia quedaron con 4.

El primer gol de Nacional llegó al minuto 17 con la combinación de Hugo Silveira que logró burlar con una gambeta a dos brasileños y entregó la pelota al palo derecho a Kevin Ramírez, quien la golpeó con su pierna para irse al descanso con el 1-0. Casi sin esperarlo, el Bolso logró abrir la cuenta por un descuido en la última línea del conjunto brasileño. Bien Silveira al tomar el despeje, y un poco de fortuna de que el rebote sobró a los defensores hasta encontrar en el segundo palo el ingreso de Kevin Ramírez para el 1-0 a los 17 minutos.

La supremacía que ejerció en el mediocampo le permitió al tricolor ser único protagonista de la primera mitad. Un equipo muy concentrado y presionado en toda la cancha, para manejar el balón y vía un cada día más jugador Hugo Silveira generar peligro para el arco contrario.

Chapecoense pareció desconectado del partido y lo demostró en el segundo tanto de Nacional. Luego de varios intentos desde la reanudación en el segundo tiempo, el local jugó rápido a la salida de un tiro libre y Sergio Romero asistió a Rodrigo Aguirre para anticiparse, de cabeza, a la apresurada salida del arquero Moraes Gusmo.

Aguirre peinó la pelota por arriba del guardameta y marcó a los cuatro minutos la segunda conquista que puso a vibrar el Parque Central.

En el complemento se agigantó la grieta futbolística a favor del local. Solidez defensiva y eficacia atacante para superar en todos los aspectos a un discretísimo representativo brasileño. Control absoluto de balón y cancha inclinada por completo hacia el arco norteño.

Poco después, Luiz Otavio vio la roja directa producto de un cruce muy alto y peligroso ante Aguirre. Para rematar a un rival desconcertado, el ingresado Tabaré Viudez anotó al minuto 81 con un remate de cara interna que se coló en el ángulo superior izquierdo.

Con la victoria, los tricolores rompieron una racha de cuatro enfrentamientos internacionales sin ganar y pasaron a comendar su grupo con siete puntos junto a los argentinos de Lanús, seguidos por los Chapecoense (cuatro) y los venezolanos de Zulia (cuatro).

NACIONAL 3-0 CHAPECOENSE

Cancha: Gran Parque Central. Árbitros: Eber Aquino, Rodney Aquino y Darío Gaona (Parguay).

Nacional: Esteban Conde, Jorge Fucile (70′ Brian Lozano), Rafael García, Diego Polenta, Alfonso Espino, Alvaro González, Santiago Romero, Sebastián Rodríguez (82′ Gonzalo Porras), Alvaro González, Kevin Ramírez (74′ Tabaré Viudez), Hugo Silveira y Rodrigo Aguirre. DT: Martín Lasarte. Suplentes: Luis Mejía, Agustín Rogel, Sergio Otálvaro y Martín Liguera.

Chapecoense: Artur Mores, Joao Pedro, Douglas Grolli, Luiz Otávio, Reinaldo, Girotto, Nathan, Luiz Antonio (65′ Apodi), Rossi, Wellington Paulista (60′ Tulio De Melo) y Arthur Caike (75′ Niltinho). DT: Vagner Mancini. Suplentes: Elias, Fabricio, Nenem y Nadson.

Goles: 17′ Ramírez (N), 49′ Aguirre (N), 81′ Viudez (N).

Expulsados: 53′ Luiz Otávio (C), 83′ Rossi (C).

Tarjetas amarillas: 3′ Girotto (C), 27′ García (N), 30′ Douglas (C), 35′ Nathan (C), 53′ Rossi (C), 56′ Ramírez (N), 59′ González (N), 78′ Rodríguez (N).