Nacional tiene que sumar para seguir en lo más alto

Si pierde y Defensor Sporting vence a Wanderers se baja de la punta del campeonato.

Nacional recibe a Rampla Juniors por la decimotercera fecha del Torneo Apertura. Los tricolores si ganan podrían salir campeones ante Defensor en la penúltima fecha, pero si pierde ante los “Picapiedras” y los violetas ganan se bajará de lo más alto de la tabla. Rodrigo Aguirre está descartado por un golpe en la cabeza que derivó en su internación en La Española.

Los tricolores vienen de golear por Copa Libertadores de América a Chapecoense acallando las críticas por el mal juego que estaba mostrando el equipo donde era superado peo de todas formas ganaba. Nacional fue sólido, generó varias chances y concretó para el 3-0 final. De cara al encuentro ante Rampla Junios Martín Lasarte realizará variantes: Sergio Otálvaro ocupará el lugar de Jorge Fucile, quien no estará en este partido, mientras que Diego Arismendi volverá al mediocampo para compartir la contención con Santiago Romero. Además Tabaré Viudez volverá a la titularidad por Kevin Ramírez quien no salió bien del juego ante Chapecoense.

En las últimas horas de ayer Rodrigo Aguirre sufrió un golpe en su cabeza tras un choque con Sebastián Fernández. Por eso debió partir rumbo a La Española para realizarse algunos estudios, quedándose internado en observación. El futbolista quedó descartado. Sebastián Fernández, que volvió a la convocatoria tras recuperarse de la lesión que lo tenía afuera, corre con serias chances de meterse en el equipo titular.

Nacional saltará a la cancha alineando con: Esteban Conde en el arco; Sergio Otálvaro, Rafael García, Diego Polenta y Alfonso Espino en la línea de fondo; Álvaro González, Diego Arismendi, Santiago Romero y Tabaré Viudez jugarán en zona de volantes; Sebastián Fernández y Hugo Silveira estarán en ataque.

Obligado a sumar

Frente a los tricolores estará Rampla Juniors, que no ha realizado una gran campaña en este Torneo Apertura pero que intentará hacerse fuerte ante los tricolores. El equipo ha sido irregular, de tal forma que ganó solo 4 encuentro y perdió 5, empatando en las otras 3 oportunidades. La obligación de los “Picapiedras” por ganar es la presión que están metiendo los que Rampla tiene abajo en la zona del descenso, que están sumando y se están acercando.

En cuanto a la alineación que colocará el “Ronco” López en cancha, el entrenador se vio obligado a realizar modificaciones. Gabriel De León no será titular debido a un golpe que no lo deja estar al 100% para jugar este partido clave para los “Picapiedras”. Mauricio Felipe será quien juegue como titular en la línea de fondo. Mientras que el “Corto” Nicolás Prieto no podrá estar en este partido debido a que llegó al club en condición de préstamo desde Nacional. Como los tricolores pagan parte del salario del volante, éste no estará en cancha. Jhony Galli será titular en el mediocampo, mientras que Santiago González volverá a repetir en ofensiva.

Rampla Juniors saltará a la cancha alineando con: Rodrigo Odriozola entre los tres palos; Mauricio Felipe, Emiliano García, Matías Soto y Camilo Cándido; estarán en la línea de fondo; Ignacio Panzariello, Nicolás Rocha, Jhony Galli y Adrián Leites jugarán en el mediocampo; mientras que Matías Rigoleto y Santiago González jugarán en ofensiva.

FICHA PREVIA

Nacional – Rampla Jrs.

Estadio: Centenario

Hora: 18:00

Árbitro: Esteban Ostojich, Richard Trinidad y Javier Castro

NACIONAL

Esteban Conde

Sergio Otálvaro

Rafael García

Diego Polenta

Alfonso Espino

Álvaro González

Diego Arismendi

Santiago Romero

Tabaré Viudez

Sebastián Fernández

Hugo Silveira

DT: Martín Lasarte

RAMPLA JRS.

Rodrigo Odriozola

Mauricio Felipe

Emiliano García

Matías Soto

Camilo Cándido

Ignacio Panzariello

Nicolás Rocha

Jhony Galli

Adrián Leites

Matías Rigoleto

Santiago González.

DT: Luis López

Foto. archivo