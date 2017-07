LOS FAVORITOS NO TUVIERON PROBLEMAS PARA ACCEDER A TERCERA RONDA

Los favoritos hicieron su trabajo en Londres, donde se está disputado el tercer Grand Slam de la temporada. Andy Murray, vigente campeón y crédito local, no tuvo problemas para avanzar a tercera ronda. El escocés derrotó a Dustin Brown por 6-3, 6-2 y 6-2.

Otro de los jugadores pesados que salió a escena durante a víspera fue el español Rafael Nadal, quien tampoco transpiró demasiado para sellar su pasaje a la siguiente instancia de Wimbledon. Su víctima fue el estadounidense Donald Young, al que eliminó tras imponerse por 6-4, 6-2 y 7-5.

Hay mucho en juego

Para Murray, Wimbledon es siempre un torneo especial. En esta edición particular, quien es más local que nadie en el All England Club pelea no solo pelea por revalidar el título en el certamen londinense, sino también por asegurar su permanencia en lo más alto del ranking ATP.

Es que Rafael Nadal y Novak Djokovic amenazan su primer puesto, que el escocés mantendrá pase lo que pase si consigue cuatro victoria más. Por eso fue muy valiosa la victoria ante Brown, al que superó en poco más de una hora y media. Como cada vez que Murray sale a la pista, las tribunas no daban abasto.

Tras superar la prueba de ayer, Andy se enfrentará con el italiano Fabio Fognini, que viene de sacar del camino al checo Jiri Vesely por 7-6(3), 6-4 y 6-2.

“Prepararme para dar el máximo”

El cronograma del torneo establece que Karen Khachanov será el próximo obstáculo que deberá superar “Rafa” para seguir dando pelea en Wimbledon. El jugador ruso viene de ganarle al brasilero Thiago Monteiro en cuatro sets por 3-6, 7-6(5), 7-6(3) y 7-5.

Respecto a su siguiente adversario, dijo: “Golpea muy fuerte la pelota, con buen primero y segundo saque, con muy buena derecha y buen revés, con lo cual tiene potencia en todos los sentidos del juego, y un gran futuro. Es un rival peligroso en tercera ronda, no va a ser cómodo, jugó un buen torneo en hierba en Halle, y yo debo estar preparado para jugar a mi máximo nivel. Veremos lo que pasa”.

También realizó un breve análisis del partido que le ganó a Young. “Tuve el encuentro bajo control, y solo tuve problemas al final. No era un partido fácil, estoy contento de haberlo solventado y jugado bien y de estar otra vez en la tercera ronda en Wimbledon, un torneo muy especial para mi”, consideró.

“Estoy feliz de haber terminado el partido porque ha habido un momento dado que pensaba que teníamos que esperar que tapasen y pusieran las luces. Estoy feliz de haber escapado de esa posible situación y de poder descansar ahora”, cerró.