El ex dirigente estadounidense tenía 72 años y era enfermo de diabetes. Tras el FIFAGate, en el que jugó un papel clave, había sido suspendido de por vida de todas las actividades relacionadas con el fútbol. El ex secretario general de Concacaf y ex dirigente de FIFA, falleció a los 72 años. “Su mala conducta, por la cual tomó plena responsabilidad, no debería empañar el impacto positivo que Chuck tuvo internacionalmente en el fútbol”, dijo el abogado.

Blazer fue una figura capital en la caída de Joseph Blatter, tras colaborar desde 2011 con la justicia estadounidense.

Con su simpatía, encanto y agudeza -y con un loro que solía llevar al hombro-, Blazer se volvió sumamente conocido al suscribir acuerdos desde una oficina y un apartamento en la Torre Trump. En los mejores momentos de su “imperio”, Blazer se desplazaba por el mundo en jet privado, recorría las calles de Nueva York en un impresionante Hummer pagado por la Concacaf y alquilaba dos gigantescos departamentos, uno de ellos para sus gatos, su gran pasión.

Con sus actividades lícitas e ilícitas en el fútbol habría amasado 21 millones de dólares.

Reveló sobornos para las atribuciones de los Mundiales de 1998 y 2010, comisiones pedidas a los difusores para recibir la exclusividad de un torneo, sociedades ficticias y comisiones que le valieron el apodo de “Mister 10%”.

Se reconoció culpable en noviembre de 2013 de diez cargos, entre ellos blanqueo de dinero, evasión fiscal y corrupción. A pesar de todo, se considera que la labor de Blazer fue relevante para el despegue del fútbol en Estados Unidos.