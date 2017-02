El Poder Ejecutivo resolvió tributar honores fúnebres de ministro de Estado a los restos del dirigente del Partido Colorado Alejandro Atchugarry, fallecido el domingo a las 22.45 horas a la edad de 64 años.

“A lo largo de su vida política se destacó por su inteligencia e integridad, vocación de servicio y entrega a la causa del bien común, expresando esas virtudes en momentos en que el país más lo necesitaba, mereciendo por ello el reconocimiento explícito de todos nuestros ciudadanos”, señala el texto del comunicado oficial publicado en el portal de la Presidencia.

Nacido en 1952, Atchugarry ocupó entre 1985 y 1990 la subsecretaría de Transporte y Obras Públicas, y luego la titularidad de esa cartera; entre 1990 y 2005 fue primero diputado y más tarde senador, banca que dejó temporalmente entre 2002 y 2003 para asumir como ministro de Economía y Finanzas en plena crisis económico-financiera.

Desde el miércoles se encontraba internado en un CTI de la Asociación Española tras haber sufrido dos aneurismas. Ayer, sus restos fueron velados en Forestier Pose e inhumados en el cementerio Parque del Recuerdo, en una ceremonia privada. A pedido de su familia y para respetar su voluntad no recibió honores oficiales.

Hombre de diálogo

Dirigentes de casi todos los partidos políticos despidieron al político y destacaron especialmente su condición de hombre de diálogo en la búsqueda de una salida política a la grave crisis que se cernió en ese momento sobre el país. En sus últimos años, el dirigente batllista se mantuvo al margen de la actividad política, pese a haber recibido reiteradas ofertas, sobre todo de su partido, para regresar a la arena política.

Atchugarry se mantuvo firme en su decisión de dar un paso al costado, más allá de algunas apariciones esporádicas, y se dedicó a tiempo completo a la vida familiar. Ayer, durante el velatorio y entierro, destacadas figuras políticas recordaron al político batllista.

“Un gran hombre”

El presidente Tabaré Vázquez fue de los primeros en arribar a la casa velatoria Forestier Pose. A la salida, en diálogo con los medios, el mandatario se refirió a Atchugarry como “un gran hombre”. “Los uruguayos le debemos mucho a Atchugarry”, afirmó en relación a quien debió desempeñarse al frente del Ministerio de Economía en un momento crítico para el país.

“Era un hombre de diálogo, de conocimiento profundo. Muy centrado y serio”, señaló Vázquez. También lo destacó como un hombre reconocido por su gestión pública y como una “excelente persona”. Se refirió a que desde antes de estar al frente del ministerio de Economía durante el gobierno de Jorge Batlle, Atchugarry ya era una figura destacada.

En la campaña de 1989, dijo el presidente, “él era ministro de Obras Públicas y la preocupación era que el Partido Colorado propusiera a Atchugarry como candidato a la intendencia. Creo que si hubiera sido candidato yo no sé si hubiera sido intendente”. En un tuit, el Frente Amplio expresó: “Falleció Alejandro Atchugarry, un gran ciudadano que con capacidad, compromiso y esfuerzo luchó por nuestro país. Condolencias a su familia”.

En tanto, para el presidente del PIT-CNT Fernando Pereira el mejor homenaje que se puede rendir al exministro es “decir la verdad: que era un muy buen tipo además de un buen político”. Asimismo lo destacó como “uno de los pocos uruguayos que tienen consenso de todos los partidos en todas las organizaciones”.

Por su parte, el senador del Partido Colorado José Amorín Batlle (Propuesta Batllista), quien lo destacó como alguien “determinante para sacar el país adelante”. En tanto, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira y el exintendente de Montevideo, Mariano Arana, quien lo conoció “mucho antes de sospechar” que ambos iban a estar en ámbitos políticos.

Amorín Batlle afirmó que si bien a Atchugarry se lo conoce por su actuar durante la crisis, pudo llevar adelante ese rol por cómo actuaba ya desde senador y diputado. “Siempre se ganó el respeto de todos, desde el primer día. Fue el más querido de los legisladores y cuando le tocó ser ministro en la más fea, cosechó lo que sembró”, afirmó el senador del Partido Colorado.

El senador Pedro Bordaberry expresó que Atchugarry fue “un ejemplo de conducta en el Estado”. Recordó además su personalidad “positiva y alegre”. “No solamente tenía la tranquilidad de enfrentar esos momentos duros sino que lo hacía con una sonrisa, con paz, con tranquilidad que nos transmitía a todos, que es lo más difícil”, señaló.

Para el diputado del Partido Nacional Jaime Trobo, Atchugarry fue uno de los tres factores importantes para la salida de la crisis económica. “Fue el hombre que convenció con su forma de ser, de razonar, con su tenacidad -porque era un vasco realmente muy fuerte-, a todos quienes tenían que tomar decisiones a nivel político, que era necesario acompañar una salida determinada”, para la crisis, aseguró.

Entre quienes acudieron a despedirlo estuvieron también el ministro de Ganadería Tabaré Aguerre, el director de OPP Álvaro García, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, el consejero de Primaria Héctor Florit, entre otros.

Político “con mayúsculas”

El presidente del Directorio del Partido Nacional senador Luis Alberto Heber lo recordó como “un político con mayúsculas” que “asumió lo que es verdaderamente un político que asume una carga en función de los problemas de los demás”.

“Recuerdo un Alejandro que se comprometía con el sistema político, de asumir una carga si lo apoyábamos (…) pero cumpliendo con su palabra de que él no iba a ser después candidato. Yo le decía: “Vasco, no seas tan vasco, no lleves el límite”. “No, la única manera que puedo llevar esto adelante es si yo mañana no soy candidato a nada”, me dijo. “Y él lo cumplió”, contó Heber, quien reconoció que muchas veces intentó convencerlo de regresar a la vida política. “Tuve mucho café con él para tratar de persuadirlo porque el país lo precisaba”, agregó.

En tanto, Leonardo Costa, subsecretario de Presidencia durante el gobierno de Batlle, lo recordó como un hombre que trabajó constantemente las 24 horas. “Era buena gente, esa es la definición del flaco”, indicó. A raíz de la crisis, recordó, creó una serie de institutos que aún se mantienen para la compra centralizada de alimentos y medicamentos y “lo principal” fue cuando el FMI quería que el Uruguay quebrara y él se opuso.

El expresidente Julio María Sanguinetti repasó la trayectoria de Alejandro Atchugarry, que fue su ministro de Obras Públicas durante su primer mandato presidencial. Recordó que “detrás de Alejandro había un formidable valor humano, de generosidad, de bondad, de lealtad, de sacrificio, de sentido de la familia”.

Afirmó que “se retiró de las candidaturas, no de la política, porque siempre siguió acompañando al partido, en todas sus instancias”. “Él sentía que no podía ser candidato. Todos tuvimos que respetarlo, lamentando mucho, porque hubiera sido un formidable candidato. Se sentía muy obligado para con su familia, sobre todo al haber quedado solo”, afirmó. “Fue un gran ejemplo republicano, de ciudadano conciente de su deber.

A él lo movía mucho la libertad”, dijo. Sobre la ausencia de honores oficiales, reveló que “él mismo le dijo a su familia que no quería nada, que quería irse en silencio, pero en silencio no se va, porque todos los evocamos y lo hablamos”. “Es un modelo a poner delante de la ciudadanía, que tantas veces mira con cierto desdén a la actividad política. Allí hay una figura ejemplar que deja recuerdos y lecciones, una gran lección de dignidad”, afirmó.

También se hizo presente el economista Julio de Brun, quien acompañó durante la crisis a Atchugarry como presidente del Banco Central. De Brun lo recordó “trabajando a cualquier hora, con reuniones en horas más insólitas” ya que siempre estaba en el Ministerio de Economía. Algo que utilizaba ante cualquier adversidad, dijo, era la frase de Horatio Nelson en la batalla de Trafalgar, de que “Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber”. Así era Atchugarry, recalcó, siempre queriendo buscar soluciones “más allá de que los problemas parezcan muy difíciles”.