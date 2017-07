Muñoz: hacen falta liceos en todo el país

Compartir Tweet



La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunció que el Gobierno apuesta a la universalización de la enseñanza media, por lo que se requiere la construcción de liceos tanto en Cerro Largo como en todo el país.

La jerarca explicó que en el país funcionan 3.600 escuelas y no más de 400 liceos, lo que consideró un claro indicador de que son necesarias nuevas aulas. En las reuniones repasó las aspiraciones para reducir la cantidad de alumnos por grupo, el salario digno y la posibilidad de aumentar el presupuesto que los sindicatos plantean.

En una de las audiencias, Muñoz se reunió con el Grupo Guayubirá, que expresó la solicitud de un liceo rural en Isidoro Noblía. En otra audiencia, dialogó con la representación del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente del Instituto Nacional de la Juventud, que manifestó la necesidad de construir un centro educativo no formal en Río Branco.

En ese sentido, la titular de Educación manifestó que los Centros de Capacitación y Producción (Cecap) son una herramienta importante, porque jóvenes de 15 a 20 años que no terminaron educación media puedan insertarse nuevamente en la educación mediante estos servicios. “Se estudiará en profundidad para comenzar en 2018 la construcción”, indicó.