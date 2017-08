Muñiz retiró denuncia a periodista: defensa sostiene que hubo retractación

Compartir Tweet



La presidenta de Asse Susana Muñiz y el periodista Gabriel Pereyra llegaron a un acuerdo. Pereyra aclaró que no quiso agraviar a la jerarca y ella retiró la denuncia por lo que el juez penal Carlos García archivó el caso. Anoche en su twitter, el periodista escribió: “Buenas noches a todos. Gracias. Y una cita de regalo: “A enemigo que huye, puente de plata” (Gonzalo Fernández de Córdoba)”.

El periodista aclaró a la presidenta del organismo que no quiso agraviarla. La instancia judicial duró menos de dos horas

Consultado por LA REPÚBLICA el doctor Juan Pablo Decia, abogado de Muñiz, sostuvo que “el balance que hacemos como defensa de Susana es muy positivo en la medida encontramos las disculpas y la retractación que fuimos a buscar”. Empero, según el diario El Observador, el periodista “no se retractó ni pidió disculpas” por sus afirmaciones en un artículo de opinión publicado en el blog de El Observador el pasado 29 de julio y titulado: “¡Hola Susana!, ni los buitres se salvan en tus hospitales”.

“El señor Pereira pidió disculpas por los tuits ofensivos, injuriosos que habían propinado hacia la persona de Muñiz, en los cuales la había tratado de “turra” de “chorra” y en otro momento de “tronca”, aclaró Decia. Agregó que el periodista “pidió disculpas por eso y esas disculpas fueron aceptadas por Muñiz”.

Pereira, según el relato de Decia, sostuvo que “en ningún momento pretendió difamarla, injuriarla, que no la conoce personalmente por lo que no podía atribuirle ningún hecho a ella porque no tenía conocimiento de su persona. “Y después lo que más nos interesaba era sobre la alarma que se generó con el contenido de la nota que escribió el periodista, donde indicaba que en ASSE no se salvaban ni los buitres, donde se corría riesgo de tener un procedimiento médico innecesario, por sobre lo asistencial se priorizaba lo comercial”.

Según Decia, el periodista reafirmó que “no tuvo intención de invocar la existencia de mala praxis en ASSE, ni que existiera la posibilidad de que en ASSE que se les aplique a los usuarios procedimientos médicos innecesarios”. “Desde ese punto también nos fuimos satisfechos, porque se le llevó tranquilidad a la población de que lo que se dijo no quiso apuntar a lo que se desprendía en el tenor literal prácticamente de la nota sino que quería cuestionar el manejo de las tercerizadas”. El periodista, agregó, “reconoce que no quiso hablar de la existencia de mala praxis en ASSE ni se puede sufrir un procedimiento médico innecesario en el caso de que los usuarios deban utilizar el servicio público”.

La denuncia de Muñiz

Decia aclaró que “la denuncia partía de un título injuriante, difamante, aunque el periodista se encargó de retractarse, después en el desenlace había una referencia a esto que señalé de que se priorizaba lo comercial sobre lo asistencial”. En este punto, Pereyra manifestó que “no quiso decir eso”, y que “después lo que tiene que ver con la crítica que tienen que ver con los que está discutiendo la Comisión Investigadora, eso no formó parte de la denuncia, por lo que en ese sentido no hubo retractación”.

Consultado sobre los trascendidos de prensa de que el periodista no se retractó, afirmó que algunos medios “se encargan de deformar lo que sucedió hoy en la audiencia, hubo un pedido de disculpas por la descalificación, el agravio, esas disculpas fueron aceptadas por Muñiz, y después hubo una aclaración sobre que no se pretendía difamarla ni injuriarla en ningún momento. Y después, lo que para nosotros no era menor, que quede claro que en ASSE no se realizan mala praxis o que no hay procedimientos innecesarios a costas de recaudar”.

Agregó Decia que “en el marco del acuerdo, pedimos que se bajen esos artículos o tuits, uno de esos, el más difamante es el de “turra” ese ya se bajó y se disculpó por la misma vía. Después en el resto el de “chorra” dice que no se dirigía a la persona de Muñiz.

Acuerdo

El periodista, según Decia, “se disculpó, se retractó en lo que nos interesaba y en función de eso la doctora Muñiz desistió de la denuncia. El desistimiento es consecuencia del acuerdo del que se llegó. Ella como funcionaria pública para que el fiscal no deduzca acusación que la iba a plantear, y si esto seguía adelante Pereyra corría riesgo de que lo procesaran, para que el fiscal pudiera aceptar el acuerdo de que la denunciante desista de la misma”.

Si la denuncia seguía, “era muy probable y así se planteó en la audiencia que existiera un procesamiento con prisión para Pereyra por el delito de injurias, que era un delito que estaba prácticamente consumado, en al ley de prensa la prisión es preventiva a través de un medio de comunicación. De no haberse llegado a un acuerdo, la situación era esa. El retiro de la denuncia es la consecuencia de la retractación y la aclaración de Pereyra”.

Libertad de expresión

Decia señaló que, según consta en el acta de la audiencia, Muñiz dice que no quiso afectar la libertad de prensa, que ella entiende que es una herramienta necesaria para un Estado democrático, pero ella se vio afectada en su honor y por eso recurrió a la justicia. “La libertad de prensa tiene sus límites, como en este caso, los límites fueron trasvasados, abusando de derecho, y afectó a Muñiz que fue lo que ocasionó la denuncia”.