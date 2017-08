Compartir Tweet



La presidenta de ASSE, Susana Muñiz, considera que no solo la Administración es atacada, sino todas las empresas públicas.

“Hoy ASSE está en condiciones de competir, está ganando cada vez más usuarios Fonasa y creo que la campaña de desprestigio también tiene que ver con eso”, declaró a REPÚBLICA Radio, emitida por lacatorce10, la presidenta de ASSE, Susana Muñiz.

Según expresó, la gestión ha sido exitosa en estos últimos 10 años, lo que genera en la oposición el deseo de investigar e interrogar para tratar de desprestigiar no sólo al Directorio sino también a los propios trabajadores.

Por otro lado, cuando fue consultada sobre cuántos usuarios atiene ASSE, explicó que llegan al millón trescientos mil, cifra que demuestra un aumento de afiliados Fonasa. Consideró que muchos opositores cuentan una mentira repetida: “Hasta he escuchado a algún legislador decir que ASSE cada vez tiene menos usuarios, pero que gasta más. En realidad, es al revés, más o menos la cantidad de usuarios se mantiene a lo largo del tiempo, pero aumentan aquellos que provienen del Fondo Nacional de Salud”.

En referencia a la comisión investigadora recientemente instalada en el Parlamento, explicó todas las denuncias planteadas son viejas. “Muchos de los problemas que se habían detectado, se corrigieron. El Parlamento está en conocimiento de que se implementaron estas medidas. ASSE investigó todos los casos que hoy están siendo considerados en la denuncia”.

Además, explicó que se trata de un expediente de unas mil páginas, “que son un recorte y pego de los documentos de ASSE. No hay otra cosa diferente”.

Consultada sobre si cree que hay una campaña contra ASSE indicó: “Sin lugar a dudas. Primero creo que hay una campaña contra las empresas públicas y contra ASSE hace tiempo. Todos hemos sido testigo de esa campaña de repetir mentiras una y mil veces -por lo que decía Göbbels- hasta convertirlas en verdad.

¿Qué piensa sobre la comisión parlamentaria que examina el trabajo de ASSE?

La Administración hace tiempo que está siendo cuestionada por la oposición y ha comenzado a actuar una comisión parlamentaria para examinar el trabajo que se desarrolla en ASSE. Lo cierto es que recibimos la denuncia pero todavía no hemos sido citados.

Actualmente hay un plenario que está estudiando los temas, pero este hecho no tiene ninguna particularidad: es más de lo mismo. En términos generales son denuncias, investigaciones y auditorías que hizo ASSE, por las cuales se llegó a determinados correctivos. En algunos casos se aplicó sanciones, en otros se hizo mejoras y eso ya fue presentado en numerosas comisiones parlamentarias y hasta en una interpelación. En realidad, son las mismas bolillas para un examen que pretende ser diferente.

ASSE es una de las empresas más grande que posee el Estado, y desde la oposición se la cuestiona permanentemente. Hay una campaña de hace muchos años contra las empresas públicas. Recordemos que hace años los uruguayos tuvimos que votar la no privatización de dichas empresas públicas.

¿Hay cierto grado de discusión y de control?

Quiero dejar constancia que somos la empresa más controlada de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Tenemos controles del Ministerio de Salud Pública, del MEF, del MTSS, pero además del Tribunal de Cuentas, de lo Contencioso Administrativo, la Auditoría Interna de la Nación, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario.

Por tanto, tenemos múltiples controles. De todo esto, los privados no tienen prácticamente ninguno, solo las fiscalizaciones por parte del Ministerio de Salud Pública. Somos el organismo más controlado del Sistema Nacional Integrado de Salud, además de tener un directorio con representantes de los trabajadores y de los usuarios.

¿Cree que hay una campaña de desprestigio en contra de ASSE?

Sin lugar a dudas hay una campaña en contra de ASSE. Todos hemos sido testigo de esa campaña de repetir mentiras una y mil veces -por lo que decía Göbbels- hasta convertirlas en verdad. Además, se trata de una campaña de desprestigio a funcionarios, no solo a los miembros del Directorio, también a trabajadores, una serie de calumnias, sacando documentos por la mitad, montajes de escenas periodísticas.

Un hecho que puso a ASSE en el foco refiere a lo ocurrido con la administración, por error, de un medicamento en un centro hospitalario de Montevideo. Sin embargo, lo extraño de todo lo que se sabe es lo que ocurrió en el sector público. Ese hecho no pasó solo en ASSE, por supuesto que solo nos enteramos de lo que pasa en ASSE. Esos medicamentos se llaman medicamentos “lasa”, se ven como iguales o suenan como iguales, y por eso inducen a confusión.

Si se miran los frascos de las distintas presentaciones de mulsiferol son similares, el nombre de mulsiferol y biosterol también son parecidos por lo que inducen al error. No estamos hablando de que haya habido una intencionalidad sino que hubo un error, lo que digo es que este error no ocurrió solo en ASSE y no ocurrió solo con tres niños del sector privado.

En algunos casos se aplicaron sanciones, correctivos y en otros el funcionario también fue excluido de alguna responsabilidad. Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de un debido proceso, que da garantías a los funcionarios.

¿Cuál es el balance que hace del Sistema Nacional integrado de Salud a 10 años de la reforma?

Cuando pienso en la historia previa a la reforma de la salud –soy funcionaria de ASSE desde hace mucho tiempo- lo primero que recuerdo es tener guardadas mis cajitas de antibiótico porque no se podían completar los tratamientos. También rememoro la pobreza extrema que había en los hospitales y a Lula Jaureguy, una doctora gremialista del Sindicato Médico Uruguayo, que decía que gente pobre, pobres médicos. Sin embargo, hoy ASSE está en condiciones de competir, está ganando cada vez más usuarios Fonasa y creo que la campaña de desprestigio también tiene que ver con eso.

Recordemos que antes de esta reforma, varias mutualistas, en los últimos 5 años, se fundieron y había muchos trabajadores en la calle y usuarios sin atender. Por tanto, la reforma de la salud dio accesibilidad a toda la población. La cobertura no es solamente para el trabajador sino que se cubre a toda la familia. En aquel momento, los niños y adolescentes estaban apartados de la reforma de la salud.

Además, en términos generales, se lograron mejoras sustanciales en indicadores, que muestran una baja en la mortalidad infantil, y una mayor expectativa de vida. Todas estas cosas contribuyeron a que la salud no sea un problema sino que en el mundo recomienden a Uruguay como un buen país para vivir por, entre otras cosas, su sistema de salud.