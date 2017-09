Compartir Tweet



WhatsApp





La Conmebol lanzó en sus redes sociales un video promocionando la candidatura de la organización del Mundial entre Argentina, Uruguay y Paraguay. El video generó malestar en Uruguay y Argentina.

En Asunción, donde se encontraba en la noche del martes para ver el partido de la selección ante Paraguay, Wilmar Valdez declaró a diferentes colegas radiales allí presentes que “para nosotros la idea principal y preponderante es que el Mundial 2030 lo organicen Uruguay y Argentina” dijo el presidente de la AUF, agregando que “es de estos países de dónde ha salido el tema de ser sedes de ese torneo”.

Consultado específicamente sobre el video de Conmebol donde se incluye a Paraguay, Valdez prefirió no hacer comentarios, obviamente para no rozar con el presidente de Conmebol que es paraguayo (Alejandro Domínguez). De todas formas, Valdez dijo que “somos conscientes que la organización de un Mundial con 48 selecciones requiere de estructuras importante y no veo con malos ojos la suma de algún país más” pero no por ello consideró que ya deba colocarse a Paraguay como sede oficial.

El presidente de la Asociación comentó además en diferentes entrevistas con las radios uruguayas presentes en Asunción para el partido del martes en la noche, que “para organizar un Mundial es fundamental que las federaciones y gobiernos nacionales trabajen conjuntamente y en nuestro caso el gobierno nacional y la AUF no tienen ninguna notificación del interés oficial de Paraguay de ser sede, más allá de lo que se ha publicado”.

El vídeo publicado por la Conmebol señala que “tres países se unen” para traer el Mundial a Sudamérica en 2030, algo que se suma a las declaraciones del paraguayo Alejandro Domínguez, que confirmó la semana pasada el interés de Paraguay en integrarse en la candidatura de Uruguay y Argentina, luego de que Horacio Cartes anunciara a través de su cuenta de Twitter que Paraguay, Uruguay y Argentina formarán una candidatura conjunta para convertirse en sede del Mundial 2030.