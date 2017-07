Compartir Tweet



Wimbledon ofreció el que con toda seguridad será uno de los partidos más emotivos de la edición 2017. El encuentro entre Gilles Muller y Rafael Nadal se extendió durante casi cinco horas terminó con la sorpresiva eliminación del español.

El luxemburgués se impuso en cinco sets, incluido un tie-break en la última manga que terminó 15-13. El tanteador final marcó 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13. Tras la victoria del jugador de 34 años, quien jamás había jugado un partido de octavos de final de un Grand Slam hasta la víspera, Nadal aguardó para que ambos abandonarán la cancha juntos, acompañados del ensordecedor aplauso de todo el estadio.

El desenlace del épico encuentro, además de marcar la eliminación de quien venía demoliendo a los rivales que se le ponían adelante, deja a “Rafa” sin la posibilidad de obtener su cuarta corona en Wimbledon. De llegar a la final, el crack español habría vuelto al tope del ranking ATP, desafío que lógicamente no podrá cumplir.

“Dejé todo en la pista”

Una vez finalizado el encuentro, Nadal se refirió al esfuerzo realizado en el titánico encuentro, que fue magnífico para los espectadores de todo el mundo. “He dado lo que he tenido, con intensidad, pasión y una actitud muy buena. He vuelto después de una situación en la que he estado al límite. Otras veces han caído de mi lado, pero he competido bien. Lo dejé todo en la pista”, manifestó el español.

“Estoy triste porque estoy fuera de Wimbledon, pero la vida sigue y llevo un año muy bueno. Ahora es el momento de pararse, tomarse vacaciones y después ponerse trabajar con un objetivo claro”, agregó.

Más adelante, dijo: “No jugué mi mejor tenis en los dos primeros sets, cometí errores que me hicieron jugar con el marcador en contra todo el rato. El quinto set lo jugué bien. Estuve ahí y luché hasta el último punto con la actitud correcta. Tuve unas buenas oportunidades en el quinto, aunque él también. Cualquier cosa pudo pasar. En esas situaciones, el partido depende de algunas bolas y hoy fue él el que jugó mejor esas bolas que yo”.

“Yo jugué con la buena determinación, con pasión y con la actitud para ganar, pero él fue muy consistente con el saque en el quinto set”, añadió.

Un palo para la organización

A Rafael Nadal no le gustó nada no haber disputado su partido de octavos de final en la cancha principal de Wimbledon. En realidad, su crítica fue la poquísima rotación que se está realizando en la misma.

“Alguien tiene que jugar en la central y casi siempre son los mismos. En otros torneos es más repartido. Los partidos deberían repartirse mejor. Quiero venir más veces porque quiero jugar más veces en la pista central”, dijo con claro tono de crítica.

Quien fue más duro fue Toni Nadal, tío y mano derecha de “Rafa”, le pegó a Wimbledon: “Se equivoca Wimbledon, quiere ser el mejor torneo pero a la vez hace cosas de torneo pequeño. En Roland Garros Rafael normalmente es el gran favorito y no juega siempre en la central, se la van turnando”.

Federer y Murray se metieron en cuartos de final

Los favoritos que si cumplieron con las expectativas fueron Andy Murray y Roger Federer. El suizo, que para muchos es el mejor jugador de la historia del tenis, eliminó a Grigor Dimitrov, a quien superó en sets corrido por 6-4, 6-2 y 6-4 en algo más de una hora y media de juego.

“Su Majestad” alcanzó los cuartos de final de Wimbledon sin ceder un solo set, lo que demuestra el magnífico momento que atraviesa el tenista de 35 años. Ahora, el de Basilea tendrá una dura misión, pues deberá jugar ante Milos Raonic, quien viene de mandar a casa a Alexander Zverev en cinco sets.

Mientras tanto, el vigente campeón y crédito local, el escocés Andy Murray, tampoco tuvo demasiados problemas para sacarse de encima a Benoit Paire. El francés cayó por 7-6, 6-4 y 6-4 en manos de quien se metió en los cuartos de final de Wimbledon por décima oportunidad en su carrera.

Ahora, se enfrentará con Sam Querrey, quien durante la víspera derrotó a Kevin Anderson. Quien también selló su pasaje a la próxima ronda fue Marin Cilic, que expulsó del Grand Slam londinense al español Roberto Bautista Agut. Además, Thomas Berdych venció a Dominic Thiem en el que fue uno de los partidos más atractivos de la jornada, que el checo ganó por 6-3, 6-7, 6-3, 3-6 y 6-3.

Muguruza eliminó a Kerber, número uno del mundo

Las sorpresas también se hicieron presentes entre las damas. La jugadora que encabeza el ranking mundial, la alemana Angelique Kerber, fue eliminada de Wimbledon al perder su partido de octavos de final ante la tenista de origen venezolano y nacionalidad española, Garbiñe Muguruza, quien se impuso por 4-6, 6-4 y 6-4 en casi dos horas y media de juego.

La jugadora de 23 años se medirá en cuartos a la rusa Svetlana Kuznetsova; la eslovaca Magdalena Rybarikova a la estadounidense Coco Vandeweghe; la estadounidense Venus Williams a la letona Jelena Ostapenko, y la británica Johanna Konta a la rumana Simona Halep, que tendrá la posibilidad de adueñarse del número 1 a Kerber si vence en cuartos.

Como se anuncian los cruces de cuartos de final, la hermana mayor de las Williams, Venus, arrolló a Ana Konjuh por 6-3 y 6-2. Como se recordará, su hermana Serena no participa de Wimbledon porque está en medio de un embarazo, de modo que no estará en el ruedo durante algunos meses.