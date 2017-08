Compartir Tweet



Ayer fue jueves, salió Búsqueda y las “minivacaciones” que tuvo el vicepresidente con cinco días seguidos sin hablar de su renuncia se acabaron. A las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez en el semanario, se sumaron las del ministro Bonomi, y el nombre recurrente de Lucía Topolansky asomó en ambas como una salida tranquila en la línea de sucesión.

Ya por la noche, el expresidente José Mujica hizo una evaluación de una jornada donde la palabra “renuncia” resonó con fuerza, y poniéndole un broche bien a su estilo dijo que se trata solo “de una tormentita de verano”.

Sendic está “cascoteado” dijo Mujica y con su particular estilo de “viejo vizcacha” le quitó relevancia a la crisis que se desató en el Frente Amplio ante la posible renuncia del vicepresidente.

No profundizó sobre los “cascotazos”, pero lanzó una frase de su repertorio para quitarle dramatismo al tema: “No se va a morir nadie”.

Como si le estuviera hablando al propio vicepresidente para levantarle el ánimo, Mujica recalcó que “lo importante es volver a empezar y no quebrarse”. Y apelando a su experiencia de 14 años preso, agregó: “siempre que llovió, paró”.

“En la vida lo principal no es triunfar. Es volver a empezar. Se los digo a todos, pero soy un viejo ‘vizcacha’ dando consejos y no me dan pelota”, dijo al término del homenaje a Eleuterio Fernández Huidobro, realizado en la Huella de Seregni.

A diferencia de Vázquez que dijo que si hubiera un fallo del Tribunal de Conducta Político adverso renunciaría, Mujica respondió: “Yo qué sé. Soy imprevisible. Me pondría a averiguar el precio de los tiburones”.

“Lo más importante es la almohada, tu yo, cómo te sientes”. “Eso es la ética vivir como se piensa para terminar pensando cómo se vive”, agregó.

“Como sos ser humano, seguramente te vas a equivocar. Y seguramente puedes tener un grado de fragilidad. Pero una cosa es cuanto te lleva la mala fe y otra cosa cuando la chamboneás”, indicó.

Topolansky

No solo el presidente Tabaré Vázquez se refirió a una eventual vicepresidencia de la senadora, también uno de sus más cercanos dirigentes lo hizo: Eduardo Bonomi, el ministro del Interior.

Tanto Vázquez como el dirigente del MPP aceptaron como posible que Topolansky asuma el cargo que hoy ocupa Raúl Sendic.

El mandatario dijo a Búsqueda que tiene “excelentes relaciones” con la esposa de José Mujica y recordó que ella fue una de las primeras que lo apoyaron para que fuera candidato para la segunda presidencia.

El semanario aludió en la publicación a la sucesión de Sendic y dejó en claro que no hay ninguna tensión entre Tabaré y Lucía.

A su estilo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi hizo lo propio. Primero, coincidió con el presidente y aseguró que en caso que el Tribunal de Conducta del Frente Amplio fallara en su contra renunciaría. “No es la situación, tendría que ver cómo es, pero creo que en principio sí. No ha pasado y no creo que vaya a pasar”, dijo Bonomi.

Y fue más allá. Ante la posibilidad de la renuncia del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, el titular de Interior dijo que “no hay nada” que le haga pensar que la senadora Lucía Topolanski no vaya a aceptar el cargo.

El jerarca también coincidió con Vázquez en que Sendic “está sufriendo un momento muy difícil” y que será el Frente Amplio el que deberá que “tomar resoluciones”.