Por: Marcelo Bustamante

El MPP ya tiene planificada la renovación de sus integrantes en el Parlamento Nacional. La senadora Lucía Topolansky afirmó que la renovación debe ser “paulatina” y debe “darle tiempo a los dirigentes emergentes para que ingresen al ruedo político y hacerse conocer por su trabajo”.

El primer paso consistió en la renuncia al Senado de Ernesto Agazzi quien le dio ingreso a otro ingeniero agrónomo, pero más joven como es el caso de Daniel Garín. Los cambios no terminan allí. Seguirán con el alejamiento del propio José Mujica, una vez que se apruebe el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos.

Luego se producirá la salida de la senadora Lucía Topolansky, por el abogado Charles Carrera –actual Director General de Secretaría del Ministerio del Interior- y del diputado Julio Battistoni en la Cámara de Representantes quien se dispone a integrar la Departamental de Montevideo del FA.

Agazzi pasó a desempeñar un cargo formativo de cuadros jóvenes en el MPP y su nombre le fue propuesto al presidente del FA, Javier Miranda, para que también forme a los militantes frenteamplistas. Topolansky anunció que cuando pueda asumir Carrera, se dedicará a la tarea de las agrupaciones y del Fondo Raúl Sendic. En tanto que Battistoni estará centrado en su experticia, que son los temas vinculados con Montevideo.

En entrevista con LA REPÚBLICA, afirmó que el MPP quisiera que el ministro Eduardo Bonomi volviera al Senado de la República, pero aclaró que todos los ministros del sector deben de responder al Presidente de la República y no a la agrupación partidaria. Dijo que su sector no cree en las cuotas pero por una voluntad política, el Espacio 609 es el que tiene la mayor cantidad de jóvenes y mujeres a nivel parlamentaria.

Manifestó que no es conveniente salir a hablar de candidaturas y expresó que le dolió el ataque a Raúl Sendic porque “le pegaron en el suelo, y eso no se hace”. Sostuvo que en el 2017, el Parlamento se tiene que abocar a aprobar los principales proyectos de ley y para ello el FA tiene que trabajar para obtener la mayoría parlamentaria.

Este tema y otros serán abordados en una reunión de las bancadas del FA el próximo 6 de febrero. En tanto el MPP redactó un proyecto sobre reforma constitucional y estrategia, que es analizado en la interna, para ser presentado en el Plenario Nacional del FA del mes de abril. La siguiente es parte de la entrevista con la senadora Topolansky.

¿La renuncia del exsenador Ernesto Agazzi a la actividad parlamentaria, supone una política planificada de renovación en el MPP?

Todos los partidos políticos y todos los sectores hablan de renovación, recambio, cuestiones generacionales, de inclusión de gente joven y mujeres. Pero después del dicho al hecho hay un gran vacío. Cuando hicimos las listas, en ese momento, pusimos en los primeros lugares gente conocida, por ser el llamador.

Cuando hicimos eso, pensamos que cuando se quiere impulsar a un compañero, primero hay que ponerlo en el ruedo. En la medida que avance la legislatura vamos a ir haciendo cambios. Lo del “Flaco” Agazzi está enmarcado en eso. Pero a su vez, no sacamos a un compañero para que se jubile en la casa, sino que le dimos una tarea política que es tan importante como la del Senado, que es la formación política de los militantes del Frente Amplio.

Nosotros creemos en la democracia de partido y si la semana previa al alejamiento de Agazzi le hubiéramos dicho que se quedaba, estoy segura que rompía en cuatro su renuncia.

¿Entonces, la función que tendrá Agazzi va más allá de lo que pueda hacer en el MPP?

Él va a conducir la formación política del MPP y lo propusimos, como representante del sector, en la formación política del FA. Ese ámbito, el presidente Javier Miranda aún no lo terminó de formar. Pero sabemos que lo va a llevar, aún no sabemos en qué responsabilidad. La formación política tiene que ver con la calidad política.

Esa tarea es crucial para entender al mundo que no solo va más rápido sino que se complejiza. Hasta a veces te falta información para poder opinar de algún tema. Estamos contentos porque Agazzi ya tiene pronto todo el programa que va a desarrollar a partir de febrero, con una recorrida por el Interior del país. Eso va a ser muy importante. También va a participar del instituto de elaboración teórica, Cadesic, que queremos reformular.

¿Cuál fue el criterio adoptado para definir entre los suplentes que tenía Agazzi quien asumiría la titularidad de dicha banca en el Senado?

Tratamos de aplicar cierta coherencia en la conformación de la bancada. El primer suplente de Agazzi era Francisco Beltrame, que está al frente de la Agencia Nacional de Vivienda y a nosotros el tema de la vivienda siempre nos importó. Por eso, también él renunció al Senado para dar lugar a Daniel Garín, que de alguna manera mantiene la línea agropecuaria.

El MPP le da una especial importancia a estos temas porque Uruguay es un país agropecuario y precisamos de gente que entienda del tema. Ahora, Daniel Garín tiene tres años para que lo conozca la gente, para afirmarse. Pero él, en la militancia, que estuvo en el Ministerio de Ganadería y en la Intendencia de Canelones, lo conocen.

Estuvo con el exintendente Marcos Carámbula y con el actual intendente Yamandú Orsi. Sabe mucho de trazabilidad, tiene posgrado hechos en estos temas. Ahí mantuvimos calidad en la banca y a su vez gente que tiene conocimiento en el área agropecuaria y pudimos mantener a una persona con experiencia para la formación de compañeros.

¿Qué va a pasar en su caso, cómo están constituidas sus suplencias?

En mi caso, mi primer suplente es un abogado, Charles Carrera, Director General de Secretaria del Ministerio del Interior. Estoy esperando que el ministro Eduardo Bonomi termine algunas propuestas en esta secretaría, porque no le voy a sacar un puntal. Por eso lo voy a esperar, hasta que Carrera pueda dejar el ministerio.

Es bueno que él ingrese al Parlamento porque a la bancada del FA le hace falta un abogado. Se trata de una persona joven; es más joven que Garín; Es del Interior, nacido en Tranqueras, Rivera, un tipo muy meritorio y que ha adquirido una experiencia brutal en los años que estuvo en el ministerio. Lo que se precisa es que la gente lo vea en el ruedo político.

Entre las personas que tienen un fuerte compromiso político y de militancia seguramente lo conozcan, hora posiblemente no ocurra lo mismo en la generalidad.

En los barrios lo conocen porque participa de las charlas que las comisiones de seguridad y convivencia vienen organizando. Es una persona bien apreciada. En el lugar de Pepe (Mujica) está Andrés Berterreche, que también sabe de temas agropecuarios y estuvo al frente del Instituto de Colonización.

¿Cuándo usted renuncie a qué se va a dedicar?

La idea es dedicarme al funcionamiento de las agrupaciones y al Fondo Raúl Sendic, que lo estamos reformulando. Todas estas medidas están pensadas en conjunto.

“Mujica se queda hasta que se apruebe el proyecto de financiación de partidos políticos”

¿Cuándo será el momento del alejamiento de Mujica de la actividad parlamentaria?

Pepe quiere terminar una propuesta originaria de él, donde se conformó una comisión para definir la financiación de los partidos políticos. Ellos trabajaron todo el año y se vuelven a reunir en 2017. Él quiere estar cuando se apruebe este proyecto de ley, porque es una iniciativa que le importa mucho. Pero también tiene la presión de los compañeros que le dicen que no se vaya. La situación de él es compleja, pero la idea es esa.

Todos esos cambios que usted menciona se remiten al Senado. ¿Puede haber alguna renovación en Diputados?

Sí, está el caso de Julio Battistoni, que actualmente está integrando una de las comisiones investigadoras parlamentaria. Pero cuando finalice esa tarea, se va a retirar del Parlamento y se va a abocar a los trabajos en la Departamental de Montevideo del FA, que es la experticia de él. (Su primer suplente, es Camilo Cejas, uno de los dirigentes jóvenes del MLN Tupamaros, menor de 40 años).

“A Bonomi, lo quisiéramos en el Parlamento”

Hace tiempo que se maneja como una posibilidad que el ministro Bonomi ingrese al parlamento en un corto plazo. ¿Qué hay de cierto en esto?

Si es por nosotros, la gente de la 609, quisiéramos que volviera. Pero en verdad, él se debe al presidente Vázquez. Él, mientras el presidente lo precise, no se le pasa por la cabeza renunciar al ministerio.

Incluso, eso mismo lo dijo el día de la Interpelación en el Parlamento. Cuando designan a un compañero nuestro como ministro, discutimos una cosa, y es que esa persona tiene que rendir cuentas al Presidente de la República y no al MPP. Eso lo tenemos clarísimo. No solo lo tenemos escrito en nuestros documentos sino que lo practicamos.

Si él (Bonomi) volviera al Senado, Ivonne Passada volvería a la Cámara de Representantes y Jorge Meroni quedaría como suplente. Nadie tiene que estar atornillado a un asiento. En Diputados, salvo Battistoni y Óscar Groba, el espacio 609 es el que tiene la mayor cantidad de jóvenes, la diputada más joven de todo el Parlamento: Manuela Mutti, mujer y del Interior; es la lista que tiene más mujeres, en ambas Cámaras.

Es la única lista en todo el país que tuvo dos mujeres presidentas de Cámara: Nora Castro e Ivonne Passada. Nosotros no creemos en las cuotas, ni en nada de eso, sino en la voluntad política y nosotros lo hicimos. Fui la única mujer que fue Presidente de la República en forma interina.

En febrero, reunión del MPP para empezar el año “filosos”

¿El MPP se está preparando políticamente para la renovación en una coyuntura, posiblemente, de mayor adversidad para el FA, desde el punto de vista electoral?

El 1º de marzo recién estamos entrando en el tercer año del gobierno nacional y no es bueno ingresar en una campaña electoral, donde la oposición ya comenzó e incluso desde del propio FA, ya lo están haciendo. No corresponde. Eso no quiere decir que haya gente que esté pensando en nombre.

Pero ahora se levanta un nombre y le tiran al blanco. No es ni tácticamente conveniente y además nosotros tenemos que ser más sutiles, porque en cada proyecto tenemos que lograr la mayoría. Por eso el 6 de febrero tenemos una reunión de las dos bancadas para conversar de estas cosas y definir posición sobre cuatro o cinco temas para empezar el año filosos.

“Clinton tenía menos carisma que una lechuga; Michelle Obama era otra cosa”

¿Con vistas a 2017, qué puede esperarse del MPP?

El MPP empieza el año con un documento que tiene cinco puntos y 45 ítems para el Plenario del FA previsto para el 22 de abril, que tratará sobre estrategia y el proceso de reforma constitucional. Queremos llevar una propuesta fuerte. Además se está trabajando en otro documento para un Congreso del MPP que tendrá lugar a mitad de año donde se elegirá una nueva Dirección Nacional, que hará las nuevas listas.

Entre los futuros candidatos, no solo tiene que haber personas con capacidad técnica sino con sintonía con la población. Pongo como ejemplo lo ocurrido en las elecciones de Estados Unidos. Pusieron de candidato a Hillary Clinton que tiene menos carisma que una lechuga, pero si hubiesen puesto a Michelle Obama era otra cosa. A veces esas cosas pesan en política, que es razón y también corazón.