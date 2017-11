Lo dedicó a los de su generación que "no tuvieron oportunidad de ir a la Universidad"

Compartir Tweet



WhatsApp





El senador del MPP, José Mujica recibió el primer Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal de Pampa (Unipampa), en Santana do Livramento (Brasil). En el marco de una gira que lo llevará ahora a Panamá, el ex presidente y actual senador dedicó el reconocimiento a “todos los de mi generación que no tuvieron la oportunidad de ir a la Universidad” y recordó a los más jóvenes que “hay que trabajar, pero también hay que tener tiempo para vivir”.

En la pasada jornada, en una ceremonia que se produjo en el Solar Dom Pedro de Santana do Livramento, en la frontera con Uruguay, la Universidad de Pampa le entregó el título de Doctor Honoris Causa al expresidente José Mujica. Esta fue la primera vez que la universidad que fue creada en 2008 entrega este título honorario.

Tras algunos problemas para ponerse la vestimenta oficial para recibir la distinción anteriormente señalada, Mujica se tomó unos minutos para brindarle un “pequeño homenaje” a aquellos que soñaban con poder estudiar: “Dedico ese título a todos de mi generación que no tuvieron oportunidad de ir a la universidad”, manifestó, aclarando que ser universitario “no es ser un privilegiado, sino tener una responsabilidad mayor con el resto de la sociedad”, manifestó ante académicos, autoridades, profesores y estudiantes de dicha universidad.

La llegada del exmandatario generó un revuelo para todo Santana do Livramento. En su arribo a Solar Dom Pedro, Mujica no tardó en saludar a todos y posar para los reporteros gráficos, aprovechando para mandar un mensaje: “La vida humana no es sólo trabajar. La vida significa tener tiempo libre para los afectos. Esto es intransferible. Cuando usted se vaya de ese mundo lo único que queda son los afectos que usted sembró y que recibió”, expresó.

“Mirar la figura y sus hechos”

El profesor Marco Antonio Fontoura Hansen, rector de la Universidad, señaló que se eligió a Mujica como el primero en recibir esta condecoración “por los hechos que abrillantaron la carrera del expresidente”, como uno de los principales líderes de la izquierda de América Latina y ser un ejemplo a nivel mundial por gobernar Uruguay con sacrificio y humildad. El rector aseguró que ante la elección de Pepe para recibir el Honoris Causa “la universidad no ha recibido ninguna crítica a causa de eso”, siquiera de la derecha de dicho país.

A su vez indicó que “tenemos que analizar la figura del Mujica como un gran estadista, un bien hecho por el pueblo, no podemos pensar en partidarizar la situación”, dijo, añadiendo que “tenemos que mirar la figura y sus hechos”, dijo el rector.

Habiendo finalizado la ceremonia donde José Mujica fue condecorado, se dirigió al Parque Internacional para mantener un intercambio con los estudiantes de la Universidad Federal de Pampa que se hicieron presente en dicho evento. Ante ellos el expresidente insistió con las palabras que dijo en la llegada al Solar Dom Pedro, aconsejando a los más jóvenes en que “hay que trabajar, pero también hay que tener tiempo para vivir. Vivir la vida, no tropezar la vida. Hay que buscar la verdadera felicidad. Y ella está en poder ayudar a los demás, no dejarse caer en el egoísmo”, concluyó.

Rumbo a Panamá

José Mujica continuará de viaje debido a que el próximo jueves 23 de noviembre recibirá el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Panamá (UP). Se le entregará “la más alta distinción” a “un hombre que gobernó su país con sencillez y humildad, ganándose el aprecio del mundo entero”, dijo el director de la UP, Eduardo Flores, que hará entrega de tal distinción a Pepe. Flores señaló que el exmandatario “aprovechará la ocasión para regalarnos una conferencia magistral, ‘Perspectiva del desarrollo democrático y la equidad social en América Latina y el Caribe”.