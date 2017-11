Compartir Tweet



José Mujica recibió el primer Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal de Pampa, en Santana do Livramento (Brasil). En el marco de una gira que lo llevará ahora a Panamá, el ex presidente y actual senador dedicó el reconocimiento a “todos los de mi generación que no tuvieron la oportunidad de ir a la Universidad”.

Mujica teve problemas para fazer o chapéu das vestes oficiais de doutor parar na cabeça… pic.twitter.com/dLiasyj9Bu — Sul21 (@jornalSul21) 21 de noviembre de 2017