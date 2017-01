El politólogo Ignacio Zuasnábar (Equipos Mori) afirmó que José Mujica “es el presidente uruguayo de toda la historia con mejor imagen a nivel internacional”. Los dichos del titular de Equipos Mori fueron realizados en “Primera Voz” de La Catorce 10.

Al evaluar lo positivo del gobierno, Zuasnabar destacó “la consolidación de la imagen internacional de Mujica que realmente es impresionante. A esta altura, me animo a afirmar, sin temor a equivocarme, que es el presidente uruguayo de toda la historia con mejor imagen a nivel internacional”.

“Podemos discutir si esta imagen es justa o no, eso es otra historia, pero que es el Presidente en el mundo con mejor imagen, no hay ninguna duda, y que eso tiene un efecto interno en los propios votantes uruguayos, tampoco hay ninguna duda”, señaló.

También destacó de la gestión del gobierno “en donde se avanza fuertemente en lo que se ha dado en llamar la agenda de nuevos derechos que no inicia en el 2013 pero que sí quedan consolidados los procesos de la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, y más recientemente la ley de la regulación de la marihuana”.

Algunos de estos asuntos, como el de marihuana, no estuvo exentos de polémicas, “en donde las encuestas muestran hacia fin de año, lo que han sido avances y concreciones, temas en los cuales el gobierno no ha quedado empantanado, si no que avanzó, pero esos avances le puede traer dolores de cabeza”.

En ese sentido, “hoy las encuestan muestran que el 65% de la gente está en contra” de la norma.

Megaminería

Otro tópico que Zuasnabar resaltó es la intención del gobierno “de terminar concretando, al parecer a principios del 2014, el acuerdo por la megaminería, con la empresa Aratirí, que esto puede ser un cambio cualitativo importantísimo en la vida del país. Los montos de ingreso por extracción de mineral de hierro son increíbles, y es un tema complejo por el temor por el daño ambiental que puede generar un emprendimiento de este tipo”.

Encuestas

Sobre las encuestas de preferencias políticas, estimó que hay “una situación bastante estable en donde no vemos un patrón de cambio. Es una estabilidad que ya lleva diez años, con un partido liderando las preferencias, que es el Frente Amplio con márgenes entre el 40% y el 45% en las encuestas, un Partido Nacional que está en el eje del 25%, margen de error mediante punto más, punto menos, y un Partido Colorado que está en el eje del 15%, margen de error, punto más, punto menos, y eso es estable”.

“Vamos a arrancar 2014 como más o menos arrancamos el 2013”, indicó.

Repasando los temas del 2013, Zuasnabar indicó que “el tema Pluna, sin ninguna duda, con una acumulación de hechos que termina además con hechos muy impactantes sobre el final del año, pero además es el año en que se termina el mito de que la negociación con Argentina era la mejor estrategia. Hay un fracaso del gobierno en materia de política exterior, por lo menos, hasta ahora”.

Seguridad

Zuasnabar también estimó que el 2013 es un año en donde la ciudadanía “cobra plena conciencia de la gravedad de la magnitud del problema de la educación, tema sobre el cual no ha habido medidas correctivas de importancia, y en donde la preocupación por la inseguridad se mantiene”.

Sobre este último tema, “la ciudadanía está percibiendo, está viendo algunos cambios en la gestión policial, algunos cambios que los mira con buenos ojos, pero, aún la magnitud del problema no se ha resuelto”.

“Son temas claramente complejos para el gobierno y para el Frente Amplio el año que viene”, evaluó.

Cuatro novedades

En lo estrictamente político, Zuasnabar destacó cuatro novedades de importancia que dejó el año 2013: “el retorno a la cancha de Vázquez como un hecho central; el año de la consolidación del crecimiento de Lacalle Pou como una nueva figura en el primer escenario político; la emergencia de Constanza Moreira como candidata del Frente Amplio; y el acuerdo del Partido Nacional con el Partido Colorado para competir conjuntamente en la Intendencia de Montevideo”.

Sobre este último acontecimiento lo catalogó de “tremenda novedad política porque termina de dar un formato institucional a algo que se venía discutiendo mucho, desde hace décadas ya, que es este camino uruguayo hacia el nuevo bipartidismo, expresada por Seregni en su momento, por Sanguinetti después, de que este era el camino que se iba a recorrer, negada por muchos sectores políticos, incluso hasta el día de hoy, con oposiciones fuertes tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado sobre gente que siente que estas colectividades políticas no son lo mismo o no deberían transitar un camino en común, pero la mayor parte de las élites han decidido dar ese paso”.

“En este formato el escenario es un poquito más discutible”, pero “mi sensación es que el Frente Amplio en este momento sigue siendo favorito para retener la Intendencia de Montevideo pero la suma de blancos y colorados va, por lo menos, de pique a cortar las diferencias y después campañas son campañas”, afirmó Zuasnabar.

Por tanto “la tesis de la heladera hay que mirarla con mucho más de cuidado porque es probable que la cosa no sea tan fácil”.