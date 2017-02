Mujica, jefe de misión de observadores en Ecuador

El ex presidente José Mujica encabeza la misión especial de Unasur en Ecuador para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en esta jornada y para la cual están convocados más de 12 millones de ciudadanos. La misión arribó el viernes a ese país. Mujica lo hizo acompañado por su esposa la senadora Lucía Topolansky y ya entregó el informe preliminar sobre los comicios. La misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acompañará las elecciones. “No hemos venido como inspectores, observación electoral es un aprender, compartir, fortalecer visión de sistemas democráticos”, explicó el representante oficial, José “Pepe” Mujica”, expresidente de Uruguay. “Confianza y consciencia de que pertenecen a una familia unida y que una elección no es una guerra. Al otro día la vida continúa y el país continúa”, señaló desde Guayaquil.

Mujica, jefe de la misión de observación electoral de Unasur, señaló que su papel no será el de fiscalizador durante estos comicios.

“Aprendemos mucho en cada uno de los procesos electorales y Unasur procura enriquecer el acerbo técnico y transmitir la experiencia de un lado al otro”, aseguró.

El exmandatario afirmó que espera que hoy se fortalezca la democracia y se ejerzan los derechos políticos orientados a superar la desigualdad que afecta a todos los países de América Latina.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Bozo, recibió la misión de la Unasur, conformada por el exmandatario Mujica y varios delegados del organismo internacional.

La misión electoral de Unasur se reunió anteriormente con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral del Sur para revisar los detalles de los comicios de este domingo, cuando más de 12 millones de ecuatorianos elegirán a las autoridades de su país, entre ellas, presidente y vicepresidente de la República, miembros de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Andino.

Los principales candidatos son Lenín Moreno, del partido gobernante Alianza PAIS, y Guillermo Lasso, empresario del partido opositor Movimiento CREO. De ser necesario, la segunda vuelta sería el 2 de abril de 2017.