Por: Gustavo Carabajal

El expresidente José Mujica dijo a LA REPÚBLICA que es el propio Raúl Sendic quien sabrá lo que tiene que hacer, porque hay decisiones que son personales, pero advirtió que hay que salir de esto “porque no tiene sentido seguir discutiéndolo infinitamente” y porque hay un aspecto que es institucional “y hay que estabilizar el gobierno”.

Mujica dijo que en lo personal, no piensa ir al Plenario, porque se enfrenta a un dilema “ya que constitucionalmente le correspondería a Lucía en el caso de que Raúl renunciara, razón por la cual jamas le podríamos pedir la renuncia, porque no podemos quedar como estamos serruchando a alguien para ocupar su lugar, sería espantoso”, recalcó.

“Es un problema de rebote, pero no tiene nada de simpático pasarle el serrucho a un compañero para que la gente de uno ocupe su lugar. Pienso que no nos pedirán lo que no podemos dar”, agregó.

Aceptó sin embargo que “hay que resolverlo en un sentido o en el otro”. “Se va a resolver formalmente en el plenario, pero el reglamento del FA es complicado, se precisa una masa muy importante para tomar decisiones y no si estará. (Por eso) es muy importante lo que decida él. Hay que manejarse con respeto, se puede ser crítico, pero no se debe perder la fraternidad y el respeto necesarios”, expresó.

Recordó asimismo que Sendic está en el lugar al que lo llevaron los votos, “ganó una interna y chau, recuerdo que me preguntaron y dije que tiene que ir porque en nuestro sistema lo que mandan son los votos, te guste o no”.

En su análisis, Mujica consideró que todo lo que está pasando “resulta un tanto kafkiano cuando uno conoce la dinámica del Estado, porque hace mucho tiempo que no se rinden cuentas por los viáticos del Parlamento, y hay ministerios en los que uno tiene que dar viático hasta para ir a Durazno”.

“Yo de Sendic conozco un caso nomás, que me contó un técnico cubano. Raúl les pagó una cena en La Paloma y los invitó a quedarse y como había uno que no tenía un short , cayó en la bobada de comprarle uno con la tarjeta para que el tipo se bañara. Per bueno, ahora sabrá lo que tiene que hacer y habrá una discusión”.

Al consultárselo sobre el sentido de la frase que largó ante los periodistas que le preguntaban sobre el caso Sendic (“Yo averiguaría el precio del tiburón”), Mujica indicó que lo hizo “como un dato inocente” porque estaba “acosado por la prensa”.

Venezuela

Se refirió también a la crisis política que enfrenta la región y especialmente Venezuela. “No critico la democracia, porque es el mejor sistema que hemos creado, pero me parece que también hay que respetar la autodeterminación y aceptar que la democracia no se pude imponer a palos en ninguna parte, porque ahí pierde lo más escencial que es la convivencia y ese grado de tolerancia por el que hay que luchar”.

“Todas estas cosas terminan afectando el camino de la integración. Todo esto tiene una historia, me acuerdo de Vargas, Ibáñez, Perón, siempre hay un país en América Latina que tiene problemas. Entonces lo que logramos acercarnos tratando de integrar, se retrocede por no poder crear una masa crítica, un mercado importante, con capacidad de investigar, avanzar en la ciencia e integrar nuestras universidades. Siempre vamos corriendo atrás del mundo desarrollado. La mayor garantía que puede tener a la larga la democracia es poder lograr estabilidad de económica, para tener medios que permitan suturar los problemas sociales más graves”, aseveró.

“Como a esa película ya la hemos visto tantas veces, los problemas coyunturales como el de Venezuela tienden a enredarnos, y de rebote está enredando el difícil proceso de paz en Colombia”, agregó.

Aludió también a las declaraciones de Donald Trump y remarcó que “no hacen bien porque radicalizan más”, y los venezolanos tampoco ayudan, porque “también hablan mucho, gritan, y gritan. No veo otra salida que buscar negociaciones y tratar de comenzar a remendar la crisis económica que es grave”.

“Y todo esto en un mundo lleno de incertidumbre, porque no son pocos los analistas que ven que EEUU está viajando en una burbuja financiera que puede explotar en otra crisis como la que vivió en 2008, y sabemos que eso repercute en todo el mundo, por eso hay que ser cuidadosos en Uruguay porque somos un pequeño país y tenemos dificultades, y estamos andando casi de milagro con los dos vecinos grandes enfermos. No es sencillo”, concluyó.