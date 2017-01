Para Mujica discusión sobre compra de avión presidencial es “bastante ridícula”

El expresidente y senador del MPP defendió la compra del avión, apuntando que desde el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti que Uruguay no tiene un avión de estas características. “A veces hay que cometer el disparate de tener que volar con un avión de carga para ir a Brasilia o con el Hércules que es capaz de comer una fortuna para calentar los motores. Es una discusión de una mezquindad tremenda”, aseguró a Montevideo Portal.

En tanto Oscar Andrade, exdiputado y presidente del Sunca dijo que “escuchamos durante un tiempo que el crecimiento de Uruguay se debió a un viento de cola, ahora en Sudamérica crecieron nada más que Ecuador y Uruguay, también se anunció que la inflación se iba a disparar, como la inflación bajó, como además se llegó a una ronda de salarios con alto porcentaje de acuerdos, como además tenemos por 12 años consecutivos aumento de las jubilaciones por encima de la inflación, algo inédito en la historia del país, y además bajaron las rapiñas tememos que hablar del avión”, ironizó el dirigente sindical.

En tanto Mujica dijo que el avión, por el precio, debe ser capaz de llegar como máximo a Bogotá y agregó que Uruguay debe de ser el único país de América Latina cuyo gobierno no tiene este tipo de vehículo. Sobre el procedimiento de la compra de la aeronave Mujica aclaró que no opina sobre el procedimiento de compra porque no conoce los pormenores.

Cabe recordar que la Fiscalía se pronunció luego que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observara la compra. El dictamen de la Fiscalía concluyó que “no asiste razón a la referida observación” efectuada por el TCR. “No ha existido, ni en forma real ni en forma potencial, un apartamiento de las normas sobre contratación pública en lo que refiere a los criterios adoptados en el Pliego Particular de Condiciones, no verificándose ningún supuesto de vulneración de los principios de igualdad de los oferentes y de concurrencia”, sentenció el dictamen. Desde la oposición apuntaron su rechazo a la adquisición de la aeronave, el senador colorado Pedro Bordaberry ya manifestó que llamará al Parlamento al ministro de Defensa Jorge Menéndez el próximo 24 de enero.

Llamarlo “presidencial” no se ajusta a la realidad

Sobre los cuestionamientos a la adquisición de un avión Hawker 700 a un costo de un millón de dólares, el presidente Tabaré Vázquez a indicado que la aeronave no será “presidencial”, ya que se utilizará para una serie de tareas. Aseguró que se comprará esa aeronave porque sus propietarios fueron los únicos que se presentaron al llamado de precios.

“Denominar a esta compra como la ‘adquisición del avión presidencial’ no se ajusta a la realidad ni a la intención que motivó esta operación. Se compra por parte de nuestra Fuerza Aérea un avión multipropósito para sustituir y ampliar las tareas que actualmente cumple el avión conocido como ‘El Brasilia’ que cuenta con muchas más horas de vuelo que el que estamos considerando”, dijo Vázquez. También destacó las tareas “humanitarias” como el transporte de enfermos o heridos, transporte de órganos y tejidos dentro del territorio nacional y desde fuera del mismo para atención de trasplantes de órganos que requieren urgencia en su solución. Recordó las consecuencias del cambio climático “que expone a la población mundial a nuevos y difíciles desafíos e imprevistos”, dijo el mandatario.

Dentro de los “operativos” que la aeronave podrá realizar el mandatario destacó las “tareas de reconocimiento aéreo en el Espacio Aéreo Nacional”, la búsqueda en toda el área de Responsabilidad Nacional que incluye el narcotráfico y el contrabando, a lo que hay que agregar que se harán vuelos de control de los sistemas de aeronavegación flight check.

“Será una nueva unidad de vuelo que además de todo lo antedicho servirá para la capacitación de nuestros pilotos en un avión que cuenta con nuevas tecnologías. Por todas estas razones fue que llevamos adelante el proceso de adquisición de esta nave que, reitero, además a un precio extremadamente adecuado para las funciones que va a cumplir y que no afecta para nada los equilibrios macroeconómicos”, concluyó Vázquez.