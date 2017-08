Mujica denuncia que quieren “dejar morir la ley de marihuana”

Compartir Tweet



A un mes del comienzo de la venta de marihuana, las trabas que el sistema financiero aplica a la venta en farmacias, provocaron la primera crisis desde la aplicación de la norma. El expresidente José Mujica consideró que existe la intención de dejar “morir burocráticamente” la iniciativa.

“No estoy chantajeando a nadie, ya le dije, si mandan un mensaje yo voy a fundamentar en contra, pero acato la disciplina partidaria, soy hombre de partido, pero no voy a bancar que la burocracia se esté haciendo los bobos, mirando distraídos, que no pueden mover créditos bancarios, no tienen esto, tienen otras dificultades, entonces la vamos matando persuasivamente, silenciosamente”, dijo Mujica.

“Antes que nada soy hombre de partido y respaldo a mi gobierno, pero no voy a respaldar el silencio burocrático, que no pase nada, porque son puras declaraciones y no tomamos medidas”, agregó.

“Y si hay que modificar (la ley), modificamos, pero hagamos algo, porque si no vamos muriendo parados, mirando cómo se muere la cosa”, observó.