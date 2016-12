Mujeres de Negro pide protección para niña que regresará a España

El colectivo Mujeres de Negro reclamó a las “autoridades uruguayas” que “busquen la forma de proteger” a la niña de cuatro años obligada a volver a España donde vive su padre, acusado de violencia doméstica y abuso sexual.

Según informó Subrayado (Canal 10) Teresa Herrera, una de las voceras de este movimiento por los derechos de la mujer, dijo que el Tribunal de Apelaciones que ordena la restitución de la niña a España reconoce que allá corre peligro, pero igual la envía a vivir cerca de su padre.

Herrera cuestionó el fallo y aseguró que “la ley no es pareja”. “No es pareja porque hay muchos casos donde no se restituye y casos donde sí se restituye (a un menor), casos donde se atiende esto de los problemas de violencia y casos donde no se atiende. Entonces no puede ser que la Justicia sea una lotería, que depende qué tribunal te toque es lo que te pasa”.