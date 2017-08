Compartir Tweet



WhatsApp





Cuando se presentó por primera vez en 2008, el UC3 Nautilus fue descrito como el submarino de fabricación privada más grande del mundo. Tuvo varios problemas en el camino, pero este año estaba listo para volver a la acción. El viernes, sin embargo, el submarino se hundió en la costa de Dinamarca. El piloto se salvó, pero las autoridades creen que a bordo iba también una periodista, ahora desaparecida.

El piloto era Peter Madsen, de 46 años, cofundador de Copenhagen Suborbitals y dueño del buque. Madsen volvió a la costa en un barco privado después de que un fallo hundiera el submarino. “Estoy bien, pero triste porque el Nautilus se hundió”, dijo a la TV2 de Dinamarca. “Un problema menor con un tanque de lastre… se convirtió en un problema importante”.

La historia se está volviendo más que confusa pero Madsen terminó siendo acusado de homicidio. La policía de Copenhague confirmó que una periodista de 30 años, Kim Wall,había sido reportada como desaparecida, y que su novio había dicho a las autoridades que estuvo en el submarino trabajando en una historia para el portal Wired.

Un portavoz de la división estadounidense de Wired explicó que la periodista no estaba trabajando para ellos. Se dice que el novio fue el primero en alertar a la policía de que el submarino había desaparecido cuando este no volvió a tiempo. Según el medio sueco Berlingske, un portavoz de la policía danesa dijo que Madsen afirmaba haber dejado a la mujer en Copenhague la noche anterior. “Sabemos que estaba a bordo del submarino anoche, pero no sabemos si estaba a bordo del barco cuando desapareció”, explicó entonces el portavoz. “Todo lo que puedo decir es que los familiares de la mujer reportaron su desaparición esta noche y todavía no hemos sabido de ella”.

Madsen, ha quedado en prisión preventiva durante 24 días tras prestar declaración ante el juez instructor y después de que la fiscalía le acusase de la muerte de la informan hoy medios locales. La fiscal Louise Pedersen aseguró que se han presentado cargos por homicidio contra Madsen “por haber matado de forma desconocida y en un lugar desconocido” a la periodista sueca, un delito con una condena de entre cinco años de cárcel y cadena perpetua. No obstante, la policía reconoció que la reportera sigue desaparecida y avanzó además que parece que el sospechoso hundió “de forma deliberada» el submarino.

Según las primeras reconstrucciones de los hechos, Wall se citó en la tarde del pasado jueves en el puerto de Copenhague con Madsen para conocer su submarino, sobre el que la joven sueca estaba preparando un reportaje.

Ambos se embarcaron a continuación en la nave y partieron para un pequeño viaje, punto a partir del cual la historia se complica. Madsen asegura que, tras un paseo de un par de horas, dejó a Wall en Refshaleoen, una isla de Copenhague, a petición suya, pero la periodista no regresó a su domicilio. Fue entonces que hzio la denuncia a la policia. Se inició una operación de búsqueda del submarino que fue entonces detectado en la bahía de Koge, cerca la isla de Dragoer, con Madsen ya fuera, sobre la torre del aparato, pero se hundió poco después. El inventor fue rescatado por una embarcación privada.

Tras ser localizado a unos siete metros de profundidad, el “UC3 Nautilus” fue arrastrado por un barco de salvamento unos siete kilómetros y depositado en la costa para que sea transportado a tierra firme. En una primera inspección, las fuerzas de seguridad no encontraron ningún cuerpo a bordo. Por lo cual el misterio persiste sobre donde está la periodista.