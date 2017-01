Gene Cernan, astronauta retirado de la NASA y el último hombre que estuvo en la Luna, ha fallecido a los 82 años.

Cernan fue el comandante de la aeronave Apollo 17, la última misión tripulada que Estados Unidos envió al satélite de la Tierra. Ese envío supuso el primer lanzamiento tripulado nocturno que realizó la NASA y estableció otros récords en la historia aeroespacial.

Así, la sonda Apollo 17 vivió el viaje tripulado con alunizaje más duradero, de 301 horas y 51 minutos, y realizó las actividades extravehiculares más prolongadas, durante 22 horas y 6 minutos.

Además, ese dispositivo fue el que más tiempo permaneció en la órbita de la Luna —147 horas y 48 minutos— y fue la misión que acumuló más material lunar: 115 kilogramos.

En Netflix se puede ver un interesante documental (The Last Man on the Moon) sobre este astronauta.