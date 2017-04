Mujica: encuentro entre Nin y embajador Chirino fue un paso

El senador José Mujica consideró como un avance el encuentro del canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, con el embajador de Venezuela en nuestro país, Julio Chirino.

“Es un paso; pienso que habrá otros”, sostuvo.

El legislador fue consultado por la situación que atraviesa el país bolivariano y por su posible rol como intermediador, a lo que contestó no ser un mago.

“Soy el Pepe pero no soy mago”, dijo el actual senador y expresidente de la República.

Por otra parte deseó que tanto el gobierno como la oposición venezolana entren en razón, dejen atrás el encono actual y dialoguen para evitar un conflicto mayor.

“Cuando somos jóvenes creemos que existe lo blanco y negro. Cuando somos viejos aprendemos que lo único que no existe es lo blanco y lo negro, que lo único que existe son escalones y matices”, afirmó Mujica.