El MPP presentó a la bancada del Frente Amplio un proyecto de ley en el que se busca regular el uso de viáticos parlamentarios, solicitando que se sancione a aquel legislador que no rinda cuentas a diez días de su vuelta de la Misión que lo tenía en el exterior, además de fijar previo al viaje, el adelanto de fondos que se utilizarán por los días que comprende la Misión.El diputado Daniel Caggiani dijo a LA REPÚBLICA que el proyecto “busca avanzar en transparencia cuando de trata de los recursos de la ciudadanía”.

Se reunió en la pasada jornada la Bancada del Frente Amplio y allí el MPP presentó un proyecto de ley con el fin de regular el uso de viáticos de los parlamentarios. “Lo hicimos llegar al Frente Amplio para que lo considere y tome estado en el Parlamento”, señaló el diputado del MPP. El proyecto cuenta con 7 artículos en donde se respalda el uso de viáticos, y se define su concepto, pero sobretodo se remarca saber en que gastó dicho dinero. “Básicamente el proyecto tiene como objetivo transparentar el uso de los recursos públicos en el Parlamento Nacional, que no tiene regulado el uso de viáticos”, expresó Caggiani.

Desde el MPP no se entiende como hay diputados que no han rendido el dinero de los viáticos. Uno de esos casos, que no señaló los gastos de sus viajes, es el del diputado nacionalista Jorge Gandini, quien entrevistado por el programa Fuentes Confiables dijo tiempo atrás que “no devuelvo los viáticos, no son partidas a rendir”. El diputado, entre el 15 de febrero de 2015 y el 30 de abril de 2017, no devolvió un peso y recibió 15.232 dólares. “Nosotros estamos en el organismo con las mayores responsabilidades, y además de hacer leyes para controlar, tenemos que dar el ejemplo.

No se puede gritar en la pulpería y callar en la comisaría. Creemos que es hipócrita que se salte a los medios de comunicación por el uso de recursos de algunos cuando se dedican a viajar por el mundo con el bolsillo de los ciudadanos y no rindieron un solo peso al Parlamento”, expresó Daniel Caggiani, quien no solo rindió cuenta de sus gastos sino que devolvió el 47,4% de los viáticos.

Dentro de las propuestas de este proyecto, se busca sancionar a aquel legislador que no rinda cuentas a 10 días de su retorno de la misión. Caggiani, explicando dicha medida, aseguró: “Hay que seguir avanzando en transparencia cuando de trata de los recursos de la ciudadanía. Pedimos que exista un control, que los viáticos que se perciban sean rendidos antes de los 10 días posteriores a la vuelta de la Misión. Si esa rendición no se realiza en tiempo y forma que se descuente del salario del legislador, que se sancione”. Además el proyecto, en su Articulo Nº 4, espera que se haga un “adelanto de fondos que se realizará por los días que comprende la Misión”, previo a la partida del legislador.

Proyectos de transparencia

Son 3 los proyectos definidos por el Espacio 609 los que presentará este año en busca de transparencia: el que se presentó en la pasada jornada sobre los viáticos; otro que “tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, lo cual se está trabajando en el Senado”, afirmó Caggiani; y las declaraciones patrimoniales juradas, “que sean públicas y que no solo el Presidente y el vicepresidente sean los que tiene que hacerlo, sino el conjunto de los legisladores”.