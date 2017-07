Compartir Tweet



La hija de Jorge Rial, Morena sorprendió a todos cuando en la presentación del Circo Rodas en Parque Avellaneda shopping de Buenos Aires, cuando subió al escenario y cantó junto con su novio Martín Casar. Jorge Rial estuvo allí viéndola, primero sentado en la platea y luego también junto a su hija en el escenario. Morena cantó un cumbia y se la dedicó a su padre, que la abrazó fuerte al finalizar.

En su cuenta de Instagram, el conductor contó como vivió el momento: “Hoy (por anoche) mi hija @moreerial me dio una sorpresa enorme. Se subió al escenario del @circorodas y me dedicó una canción. Pero no fue sólo eso. Fue un paso más en su lucha. En su crecimiento personal. Me sentí orgulloso de ella. De ser cada día un poco más.

Un poco mejor persona. Se lo que le costó. Pero también lo que disfrutó. No sé si este será su futuro. Pero sé que está en la tarea de la búsqueda de su vocación. Y eso me infla el pecho. Estos logros me hacen ver que valió la pena la lucha. Nuestra lucha. Hoy fue uno de los días felices. Me tocaron las mejores hijas del mundo”.

“Con 18 años, Morena viene atravesando una etapa de muchos cambios y crecimientos en su vida. El año pasado la joven se realizó una operación de bypass gástrico para bajar de peso, y se le nota un gran progreso” dice el cronista que escribió la nota en el diario Clarin de Argentina. En medio de todo se puso de novia con el joven Martín Casar, un jugador de fútbol, y esta semana confirmaron su compromiso y se animaron a convivir.