El debut de Michael Moore en Broadway reunía todos los ingredientes para ser la bomba teatral del verano en el norte del mundo. El cineasta -ganó el Oscar con “Bowling for Columbine”- y provocador es un favorito de la progresía neoyorquina, su espectáculo “The Terms of My Surrender” (“Las condiciones de mi rendición”) apunta a Donald Trump y llega en un momento de máxima agitación política en EE.UU.: tras meses de escándalos y acoso mediático, Trump se ha envuelto en un discurso equívoco sobre la violencia racial del pasado fin de semana en Charlottesville (Virginia).

Pronosticó que el multimillonario ganaría las elecciones mientras la prensa liberal de las dos costas ni lo contemplaba. Lo supo porque Moore conoce el terreno en el que se fraguó la victoria de Trump, la América profunda en la que la clase media blanca veía caer sus condiciones de vida al mismo tiempo que los cómicos de Nueva York y Los Ángeles se reían de ellos. Pero Moore es de Flint (Michigan), una de esas ciudades industriales decaídas y entendió la amenaza de Trump, por qué le votaron sus vecinos y por qué le volverán a votar.

La crítica de la prensa liberal le ha atizado sin concesiones. El New York Times ha comparado la obra con “que en la cena de Acción de Gracias te toque sentarte con un tío hablador, egocéntrico y acaparador”. Los Angeles Times lo califica como “un pez fuera del agua”. The Washington Post le recomienda que “deje Broadway a los profesionales”.

A pesar de ello, el teatro estaba lleno el pasado miércoles. Y Moore salió después de la obra a saludar a sus incondicionales y hacerse fotos, impasible ante los insultos de un seguidor de Trump. La víspera, organizó dos autobuses para llevarse al público a protestar ante la Torre Trump, donde pasaba la noche el presidente. Ahí, en la calle, y en sus documentales punzantes, se le ve mucho más cómodo que en Broadway.

Todo esto lo tenía Moore en sus manos, que al final han creado un espectáculo de magia. Porque en “The Terms of My Surrender” casi nada es lo que parece. El cartel de la obra es una imagen de Trump en el patio de butacas que se tapa la cara con un libreto con la cara de Moore. Pero el presidente de EE.UU. y las circunstancias de su acceso al poder, sin embargo, no son la pieza central del espectáculo. Moore prefiere centrarse en… Moore.

La función del pasado miércoles arrancó con la misma frase que desde la inauguración de la obra, la semana pasada: “¿Qué put.. ha pasado?”, grita Moore al público, nada más colocar su enorme figura sobre el escenario. Aquí el protagonista baila entre la admonición -“ya se lo dije”- y la terapia, que él denomina “de doce pasos contra el Síndrome de Trump”. “Repitan conmigo, ‘Trump fue más listo que todos nosotros'”, exige al público.

“Despiertensesn, Trump no va a dimitir”, recomienda. Pero la terapia solo da un paso más. Después se entrega a recordar batallas de su activismo pasado. Lo justifica como una manera de llamar a las armas contra Trump. Pero Moore, desparramado en un sofá orejero, parece demasiado cómodo entregando la mayor parte de las dos horas del show a su heroísmo: cómo fui el representante público más joven de EE.UU., cómo avergoncé a Ronald Reagan, cómo mi libro se impuso a la editorial… También llama a las armas, pero no dice cómo (excepto el uso de una app para presionar a los legisladores). No es un actor ni un monologuista. A pesar de ello se esfuerza por convertir la obra en un espectáculo e incluso hace la mayor concesión: baila en un número final inexplicable.