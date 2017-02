Los Óscar cerraron el lunes a la madrugada su gala con un error sin precedentes, cuando se anunció como mejor película a “La La Land” y pocos minutos después hubo que corregir: “¡No, es ‘Moonlight’!” gritaron.

Los rostros de la garrafal equivocación fueron los veteranos Warren Beatty y Faye Dunaway, que tenían el sobre equivocado. “Abrí el sobre y decía Emma Stone, ‘La La Land’. Por eso me tomó tanto tiempo… No estaba queriendo ser chistoso”, explicó en medio de la confusión.

Los productores de “La La Land” estaban sobre el escenario en plenos agradecimientos cuando uno de ellos, Jordan Horowitz, interrumpió y dijo: “Ha habido un error. ‘Moonlight’ ganó mejor película. No es una broma”.

“Moonlight” recibió así, como un balde de agua fría, el premio más importante de la noche. “Los últimos 20 minutos de mi vida han sido una locura. No creo que mi vida pueda cambiar más drásticamente que en los últimos 20, 30 minutos”, dijo su director, Barry Jenkins, a los periodistas.

Al ser consultado sobre si la Academia le había dado alguna explicación, respondió: “Ninguna explicación”.

Poco después, PriceWaterhouseCoopers, la firma auditora del premio, se disculpó por el “error” en la presentación del premio a mejor película este domingo y explicó que Beatty y Dunaway recibieron un sobre equivocado.

La conmovedora historia de conexión humana y autodescubrimiento de “Moonlight” narra la vida de un joven en un suburbio pobre del sur de Florida, sumó tres estatuillas, incluida la de mejor actor secundario para Mahershala Ali y la de guión adaptado.

El presentador Jimmy Kimmel bromeó con un “personalmente, culpo a Harvey”, en referencia al episodio del año pasado, cuando Steve Harvey confundió la ganadora de Miss Universo y coronó erradamente a la de Colombia.

La La… seis

El aclamado musical “La La Land” terminó con seis estatuillas, incluida la de Damien Chazelle, que se convirtió en el director más joven en ganar el galardón.

Como mejor actriz ganó Emma Stone, que estaba en el palco cuando se produjo toda la confusión y aclaró que se había quedado con su tarjeta después de recoger su premio. ¿Imprimieron dos iguales?

“Estoy muy emocionada por ‘Moonlight’. Claro que fue increíble escuchar ‘La La Land’, pero creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos”, dijo a la prensa Stone, que se coronó con su primera estatuilla por su papel de Mia, una aspirante a actriz que se ve en la disyuntiva de elegir entre su relación con el jazzista quebrado Sebastian (Ryan Gosling) y su carrera.

La pegadiza banda sonora de esta oda a la época de oro del viejo Hollywood también fue premiada junto a la canción “City of Stars”, que se sumaron a los galardones por mejor diseño de producción y mejor fotografía.

GANADORES

Mejor Película

Moonlight

Actriz protagónica

Emma Stone, La La Land

Actor protagónico

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Actriz de reparto

Viola Davis, Fences

Actor de reparto

Mahershala Ali, Moonlight

Filme animado

Zootopia

Fotografía

La La Land

Diseño de vestuario

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Director

Damien Chazelle, La La Land

Documental

OJ: Made in America

Montaje

Hacksaw Ridge

Corto documental

The White Helmets

Película extranjera

The Salesman

Maquillaje y Peinado

Suicide Squad

Banda sonora

La La Land

Canción original

“City Of Stars”, La La Land

Diseño de producción

La La Land

Corto animado

Piper

Cortometraje

Sing

Mezcla de sonido

Hacksaw Ridge

Edición de sonido

Arrival

Efectos visuales

The Jungle Book

Guión original

Manchester by the Sea

Guión adaptado

Moonlight