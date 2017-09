Mónica Xavier sobre renuncia de Sendic: “Ningún frenteamplista va a olvidar estas circunstancias”

Compartir Tweet



Para la senadora socialista Mónica Xavier con la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic “nadie puede negar que (…) no sea un mensaje lo suficientemente fuerte y ejemplarizante hacia el Frente Amplio”.

En su columna de este martes en la página del Partido Socialista la legisladora afirma que con la situación que desembocó en la renuncia de Sendic “la vara quedó lo más alta posible” para los frenteamplistas.

En sintonía con el presidente Tabaré Vázquez, Xavier sostiene que la actitud del vicepresidente en el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) del pasado sábado “demuestra tanta valentía como respeto por las actuaciones institucionales de la fuerza política” y destaca su “lealtad frenteamplista” aunque no estuviera de acuerdo con dictamen del Tribunal de Conducta Política (TCP).

La senadora responde a las interrogantes de por qué se tardó en dar a conocer el dictamen del tribunal y explica que el FA “determinó con toda legitimidad los tiempos de consulta, análisis, reflexión y decisión”. “Las lógicas partidarias tienen sus ritmos, como las tienen las de cualquier organización”, añade.

A su vez, asevera que la posición del FA está fijada en el informe del TCP y que a ningún integrante de la fuerza política le corresponde hacer un juicio propio. “El TCP dictaminó y ello se acató. Esa es la lógica partidaria”, sostiene Xavier.

En respuesta a las críticas que señalaban que la renuncia no se debió presentar ante el Plenario, la senadora oficialista defiende que Sendic la comunicó “ante quienes lo postularon para esa tan alta responsabilidad y ante quienes lo estaban juzgando por su desempeño en el uso de la tarjeta corporativa en ANCAP”.

Al indicar que en esta semana Sendic presentará la renuncia ante la Asamblea General, Xavier reafirma que este proceder está “dentro de los márgenes constitucionales”. “Todo ajustado a derecho. Nada reprochable”, expresa.

La expresidenta del FA también arremete contra los dirigentes del Partido Nacional, quienes a su juicio se precipitaron “a definir esta lamentable circunstancia como ‘crisis institucional'” y califica esta afirmación como “falsa” e “irresponsable”.

“Las crisis institucionales se configuran cuando las instituciones no funcionan o existen desacatos. Todo lo contrario a lo sucedido. Acaso perdieron la memoria los dirigentes que vociferan estas barbaridades, que no recuerdan lo que son verdaderas crisis institucionales. No es este el momento para remembrar estafas gigantescas o insubordinaciones militares durante gobiernos blancos o colorados, que sí constituyeron verdaderas desestabilizaciones institucionales”, fustiga en su columna la legisladora socialista.

Por último, Xavier asegura que “ningún frenteamplista va a olvidar estas circunstancias”. “Al mismo tiempo que nos refuerza la convicción en el proceder de nuestras instituciones y en la capacidad de superarnos para seguir mejorando y cumpliendo con el proyecto político que por tres elecciones consecutivas respaldó el pueblo uruguayo”, concluye.