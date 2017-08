El momento en que una reportera salva la vida de un hombre mientras cubría el huracán Harvey

Un equipo de la cadena local KHOU 11 cubría el azote del potente huracán Harvey sobre Houston, estado de Texas, cuando un camión quedó atrapado en medio del agua.

En medio de una transmisión en vivo la reportera Brandi Smith y su camarógrafo, al ver pasar un auto de Policía, avisaron a los agentes de que el camionero, quien estaba atrapado en su cabina con el agua hasta el cuello, precisaba ayuda de forma urgente.

Incredible, watch as @BrandiKHOU flags down a rescue boat on-air, saving this truck driver’s life https://t.co/EVvNbdt13k pic.twitter.com/3mYi9McniB

— Hayley Jones (@meetmissjoness) 27 de agosto de 2017